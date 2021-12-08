Фото: департамент информполитики

В ТЦ «Мега» в Екатеринбурге открыли новогодний бутик с изделиями уральских мастеров. На ярмарке можно купить угощения, елочные шары, расписанные знаменитыми мастерами тагильской лаковой росписи, уникальные деревянные игрушки семейной мастерской «Животвори», одежду с новогодними принтами, украшения и поздравительные открытки.

Фото: департамент информполитики

Важно, что предприниматели, выставившие свои товары, получили возможность бесплатно участвовать в ярмарке благодаря поддержке региональных властей.

- В 2021 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мы начали активно поддерживать креативные индустрии. Одним из знаковых стал совместный проект с торговым центром «Мега», где была открыта стартап-площадка для уральских производителей, - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. - Весной порядка 50 предпринимателей fashion-индустрии подали заявки на размещение здесь своей продукции. Для представления новогоднего ассортимента было подано свыше 160 заявок.

В «Меге» рассказали, что сознательно отказались от части прибыли, которую могли бы получить за эту площадку, чтобы помочь тем, кто делает первые шаги в бизнесе. Тематический бутик будет работать до 9 января 2022 года.