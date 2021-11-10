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Общество10 ноября 2021 14:40

Купить новогоднюю елку в Екатеринбурге в 2021-2022 году: адреса, цены

Рассказываем, где купить новогоднюю елку в Екатеринбурге и Свердловской области и сколько это будет стоить
Ольга ЮШКОВА
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Самый главный атрибут Нового года - елка

Самый главный атрибут Нового года - елка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится время к Новому году, а это значит, что пора постепенно закупать необходимые атрибуты к этому празднику. Самый главный – новогодняя елка. Можно выбрать живые елки: ель, пихту, сосну или же отдать предпочтение искусственным. «Комсомолка» собрала список мест, где можно недорого приобрести главную красавицу новогоднего вечера.

Елку можно приобрести либо в магазинах, либо заказать с доставкой на сайте. И здесь уже все зависит от ваших предпочтений. В магазинах и интернете представлены как елки классической расцветки – зеленые, так и разноцветные: белые, сиреневые, бордовые и другие. В прошлом году нарасхват были бело-голубые елки и розовые. Для тех, кто хочет и вовсе удивить родных и друзей производители могут собрать елку под заказ в форме, например, снеговика.

КАК ВЫБРАТЬ ИСКУССТВЕННУЮ ЕЛКУ

Перед тем, как выбирать елку, нужно помнить простые советы, например, из веток не должна торчать проволока

Перед тем, как выбирать елку, нужно помнить простые советы, например, из веток не должна торчать проволока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед тем, как отправиться в магазин прочитайте, несколько простых советов, как выбрать искусственную елку:

- Из веток не должна торчать проволока. Иголочки не должны быть тонкими.

- Самым слабым местом у искусственного дерева считается подставка. Обязательно проверьте насколько она устойчива.

- Если дерево осыпается после того, как оно уже стоит у вас дома, можете смело обратиться в магазин.

- Елка не любит высоких температур. Поэтому хранить ее, смотанную скотчем и пакетами на балконе, не стоит.

- Елка должна храниться стоя, складываете ветки к верхушке и убираете ее в угол. Лежа хранить елку нельзя, она сомнется.

В магазинах и интернет-магазинах можно выбрать любую елку на свой вкус: зеленую, синюю, белую

В магазинах и интернет-магазинах можно выбрать любую елку на свой вкус: зеленую, синюю, белую

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУПИТЬ ИСКУССТВЕННУЮ ЕЛКУ

«Галамарт»

Здесь можно пробрести елку от 120 до 210 сантиметров. В основном елки представлены в классическом цвете, есть заснеженные ели и белые елки. Можно оформить заказ с доставкой на дом, либо забрать на пункте выдачи.

Цена – от 1500 до 6000 рублей.

«Леруа Мерлен»

В гипермаркете можно выбрать елку подходящего размера: 30-100 см, 120-150 см, 160-210 см и 240-500см. Большинство представлено в классической расцветке, есть и белые. Здесь ели и сосны с шишками, ягодами и игрушками и другими искусственными украшениями. Можно оформить доставку на дом либо забрать в пункте выдачи.

Цена – от 100 до 96 000 рублей.

«Оби»

Здесь представлены сосны и ели от 45 до 300 см белого, синего, черного и зеленого цвета. Есть елки с декором – шишки, снег и ягоды. Можно оформить доставку или забрать на пункте выдачи.

Цена – от 250 до 79 000 рублей

«Озон»

Купить елку к новому году можно в интернет-магазинах. Так на «Озоне» представлен выбор елок от 1 до 3000 см разных видов: напольная, настольная и даже подвесная. Есть елки разного оттенка: фиолетового, черного, золотистого и голубого оттенка. Здесь есть ель, сосна, кедр и пихта.

Цена – от 200 до 210 000 рублей.

«Где Ёлка?»

В интернет-магазине продают искусственные елки под любой бюджет от эконом до премиум уровня. Елки представлены в зеленом и белом цвете от 60 до 300 см длинной в высоту. При заказе от 7 000 рублей доставка бесплатная, в подарок идет гирлянда.

Цена – от 100 до 52 000 рублей.

Живые елки можно заказать в интернет-магазинах, купить на елочном базаре или срубить самому

Живые елки можно заказать в интернет-магазинах, купить на елочном базаре или срубить самому

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ

«Живые елки»

Здесь можно приобрести живые ели, пихты и сосны от 75 до 300 сантиметров. Можно купить дерево с доставкой, возможен самовывоз. Выбрать елку можно по адресу: ул 8 Марта, 179.

Цена – от 1100 до 5000 рублей

«Елки Урала»

Компания «Елки Урала» предлагает на выбор елки, сосны и пихты, размером от 100 до 1000 см. Возможна доставка в день заказа или в другое удобное время или можно купить новогоднюю елку на складе с 9:00 до 23:00 . Выбрать елку можно по адресу: Переулок Базовый, 47/Е.

Цена – от 1100 до 5000 рублей.

«Елка 96»

Это интернет-сайт, где проходит елочный базар. На сайте можно выбрать ель, сосну или пихту подходящей формы и высоты, а также подставку к ней. В период ноября проходят акции и скидки. Забрать елку можно по адресу: ул. Репина, 20А/1 либо же заказать доставку на дом. Стоимость доставки по Екатеринбургу – 450 рублей, в отдаленные районы – 550 рублей.

Цена: от 650 до 11 000 рублей.

Телефон: 8 (992) 003-83-35

Ежегодно у торговых центров под конец декабря проводят новогодние ярмарки, где продают елки

Ежегодно у торговых центров под конец декабря проводят новогодние ярмарки, где продают елки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние ярмарки

Ежегодно у торговых центров под конец декабря проводят новогодние ярмарки, где продают елки, украшения и новогодние сувениры. Можно приобрести елку у ТЦ «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь» или у других ТЦ. Более подробная информация о работе новогодних ярмарок будет известно позднее.

СРУБИТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕРЕВО

На сайте Екатеринбургского лесничества указано, что срубить елку самостоятельно можно при заключении договора в лесничествах: Березовское, Билимбаевское, Сысертское и других. В 2020 году стоимость одной ели за один метр составляла 57 рублей 7 копеек. Информация о старте сезона вырубки елок и цены в этом году будут известны позднее.

В Екатеринбургском лесничестве предупредили, что рубить деревья в городских лесах запрещено, за это нарушителям грозит штраф. За вырубку елок в крупных объемах последует уголовная ответственность.

Елку можно срубить самостоятельно в лесничествах после оплаты и заключения договора

Елку можно срубить самостоятельно в лесничествах после оплаты и заключения договора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Суровые реалии вместо приключения: как в Екатеринбурге легально срубить новогоднюю елку. Для многих вопрос с елкой весьма прост: одни достают искусственное дерево из коробки (в которой оно лежит по 11 месяцев в году в гараже или на балконе), вторые – покупают живую ель или сосну на улице у перекупщиков. У них придется переплатить в пять-шесть раз. Но как насчет того, чтобы срубить елочку под самый корешок самостоятельно? Рассказываем, что для этого нужно и к кому обращаться? (здесь)

Общество: ВОПРОС ДНЯ