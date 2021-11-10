Самый главный атрибут Нового года - елка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится время к Новому году, а это значит, что пора постепенно закупать необходимые атрибуты к этому празднику. Самый главный – новогодняя елка. Можно выбрать живые елки: ель, пихту, сосну или же отдать предпочтение искусственным. «Комсомолка» собрала список мест, где можно недорого приобрести главную красавицу новогоднего вечера.

Елку можно приобрести либо в магазинах, либо заказать с доставкой на сайте. И здесь уже все зависит от ваших предпочтений. В магазинах и интернете представлены как елки классической расцветки – зеленые, так и разноцветные: белые, сиреневые, бордовые и другие. В прошлом году нарасхват были бело-голубые елки и розовые. Для тех, кто хочет и вовсе удивить родных и друзей производители могут собрать елку под заказ в форме, например, снеговика.

КАК ВЫБРАТЬ ИСКУССТВЕННУЮ ЕЛКУ

Перед тем, как выбирать елку, нужно помнить простые советы, например, из веток не должна торчать проволока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед тем, как отправиться в магазин прочитайте, несколько простых советов, как выбрать искусственную елку:

- Из веток не должна торчать проволока. Иголочки не должны быть тонкими.

- Самым слабым местом у искусственного дерева считается подставка. Обязательно проверьте насколько она устойчива.

- Если дерево осыпается после того, как оно уже стоит у вас дома, можете смело обратиться в магазин.

- Елка не любит высоких температур. Поэтому хранить ее, смотанную скотчем и пакетами на балконе, не стоит.

- Елка должна храниться стоя, складываете ветки к верхушке и убираете ее в угол. Лежа хранить елку нельзя, она сомнется.

В магазинах и интернет-магазинах можно выбрать любую елку на свой вкус: зеленую, синюю, белую Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУПИТЬ ИСКУССТВЕННУЮ ЕЛКУ

«Галамарт»

Здесь можно пробрести елку от 120 до 210 сантиметров. В основном елки представлены в классическом цвете, есть заснеженные ели и белые елки. Можно оформить заказ с доставкой на дом, либо забрать на пункте выдачи.

Цена – от 1500 до 6000 рублей.

«Леруа Мерлен»

В гипермаркете можно выбрать елку подходящего размера: 30-100 см, 120-150 см, 160-210 см и 240-500см. Большинство представлено в классической расцветке, есть и белые. Здесь ели и сосны с шишками, ягодами и игрушками и другими искусственными украшениями. Можно оформить доставку на дом либо забрать в пункте выдачи.

Цена – от 100 до 96 000 рублей.

«Оби»

Здесь представлены сосны и ели от 45 до 300 см белого, синего, черного и зеленого цвета. Есть елки с декором – шишки, снег и ягоды. Можно оформить доставку или забрать на пункте выдачи.

Цена – от 250 до 79 000 рублей

«Озон»

Купить елку к новому году можно в интернет-магазинах. Так на «Озоне» представлен выбор елок от 1 до 3000 см разных видов: напольная, настольная и даже подвесная. Есть елки разного оттенка: фиолетового, черного, золотистого и голубого оттенка. Здесь есть ель, сосна, кедр и пихта.

Цена – от 200 до 210 000 рублей.

«Где Ёлка?»

В интернет-магазине продают искусственные елки под любой бюджет от эконом до премиум уровня. Елки представлены в зеленом и белом цвете от 60 до 300 см длинной в высоту. При заказе от 7 000 рублей доставка бесплатная, в подарок идет гирлянда.

Цена – от 100 до 52 000 рублей.

Живые елки можно заказать в интернет-магазинах, купить на елочном базаре или срубить самому Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУПИТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ

«Живые елки»

Здесь можно приобрести живые ели, пихты и сосны от 75 до 300 сантиметров. Можно купить дерево с доставкой, возможен самовывоз. Выбрать елку можно по адресу: ул 8 Марта, 179.

Цена – от 1100 до 5000 рублей

«Елки Урала»

Компания «Елки Урала» предлагает на выбор елки, сосны и пихты, размером от 100 до 1000 см. Возможна доставка в день заказа или в другое удобное время или можно купить новогоднюю елку на складе с 9:00 до 23:00 . Выбрать елку можно по адресу: Переулок Базовый, 47/Е.

Цена – от 1100 до 5000 рублей.

«Елка 96»

Это интернет-сайт, где проходит елочный базар. На сайте можно выбрать ель, сосну или пихту подходящей формы и высоты, а также подставку к ней. В период ноября проходят акции и скидки. Забрать елку можно по адресу: ул. Репина, 20А/1 либо же заказать доставку на дом. Стоимость доставки по Екатеринбургу – 450 рублей, в отдаленные районы – 550 рублей.

Цена: от 650 до 11 000 рублей.

Телефон: 8 (992) 003-83-35

Ежегодно у торговых центров под конец декабря проводят новогодние ярмарки, где продают елки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние ярмарки

Ежегодно у торговых центров под конец декабря проводят новогодние ярмарки, где продают елки, украшения и новогодние сувениры. Можно приобрести елку у ТЦ «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь» или у других ТЦ. Более подробная информация о работе новогодних ярмарок будет известно позднее.

СРУБИТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕРЕВО

На сайте Екатеринбургского лесничества указано, что срубить елку самостоятельно можно при заключении договора в лесничествах: Березовское, Билимбаевское, Сысертское и других. В 2020 году стоимость одной ели за один метр составляла 57 рублей 7 копеек. Информация о старте сезона вырубки елок и цены в этом году будут известны позднее.

В Екатеринбургском лесничестве предупредили, что рубить деревья в городских лесах запрещено, за это нарушителям грозит штраф. За вырубку елок в крупных объемах последует уголовная ответственность.

Елку можно срубить самостоятельно в лесничествах после оплаты и заключения договора Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Суровые реалии вместо приключения: как в Екатеринбурге легально срубить новогоднюю елку. Для многих вопрос с елкой весьма прост: одни достают искусственное дерево из коробки (в которой оно лежит по 11 месяцев в году в гараже или на балконе), вторые – покупают живую ель или сосну на улице у перекупщиков. У них придется переплатить в пять-шесть раз. Но как насчет того, чтобы срубить елочку под самый корешок самостоятельно? Рассказываем, что для этого нужно и к кому обращаться? (здесь)