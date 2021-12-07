В Свердловской области с 16 декабря 2021 года можно самим срубить новогоднюю Елку

С 16 декабря в Свердловской области можно самим срубить новогоднюю Елку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 16 декабря 2021 свердловчане могут срубить елку в лесничестве, об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Такую возможность предоставляют каждый год.
Для того, чтобы срубить новогоднюю Елку в Екатеринбурге и Свердловской области, нужно приехать в лесничество, показать паспорт и оформить договор купли-продажи, который позволит вам легально срубить елку.
После оформления процедуры, вам выдадут документ, который дает разрешение на вырубку новогодней Елки в лесу. Участок, где это можно будет сделать, покажут сотрудники лесничеств. В Департаменте информационной политики добавляют, что вырубка деревьев не нанесет вреда лесу.
– Для рубки выбираются места, где хвойный молодняк сохранять не нужно – это пожарные разрывы, участки под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог, – уточнила заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.
В 2021 году в Екатеринбурге и Свердловской области цена за ель или сосну до одного метра составляет 59,3 рубля. Дерево больше четырех метров обойдется вам в 296,7 рублей.
Чтобы обезопасить леса от черных лесорубов или тех, кто хочет срубить ель или сосну бесплатно, в Свердловской области в предновогодние дни будет работать мобильная группа, задача которой предотвратить незаконную вырубку лесов.
Адреса и телефоны лесничеств, которые будут работать в 2021 году в Свердловской области
Цена за ель или сосну до одного метра составляет 59,3 рубля, больше четырех метров - 296,7 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СВЕРДЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Белоярский, улица Ключевская, 14
Телефон: +7 (343)772-10-41
БЕРЕЗОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Березовский, улица 124 квартал, 4А
Телефон: +7 (343) 694-65-30
НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Нижний Тагил, улица Лебяжинская, 2а
Телефон: +7 (343) 548-94-20
АЛАПАЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Алапаевск, улица Ленина, 84
Телефон: +7 (343) 463-19-05
БИЛИМБАЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Первоуральск, улица Лесничество, 17
Телефон: +7 (343) 924-09-90
НИЖНЕ-СЕРГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Нижние Серги, улица Победы, 85
Телефон: +7 (343) 982-14-32
БАЙКАЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Туринская Слобода, переулок 3-й Северный, 8
Телефон: +7 (343) 612-14-88
НЕВЬЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Невьянск, улица Крылова,15
Телефон: +7 (343) 564-23-90
КУШВИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Кушва, улица Уральская, 32
Телефон: +7 (343) 442-27-19
КАРПИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес: Карпинск, улица Советская, 98
Телефон: +7 (343) 833-40-05
Более подробный список лесничеств опубликован на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
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