В Свердловской области с 16 декабря 2021 года можно самим срубить новогоднюю Елку

С 16 декабря в Свердловской области можно самим срубить новогоднюю Елку Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 декабря 2021 свердловчане могут срубить елку в лесничестве, об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Такую возможность предоставляют каждый год.

Для того, чтобы срубить новогоднюю Елку в Екатеринбурге и Свердловской области, нужно приехать в лесничество, показать паспорт и оформить договор купли-продажи, который позволит вам легально срубить елку.

После оформления процедуры, вам выдадут документ, который дает разрешение на вырубку новогодней Елки в лесу. Участок, где это можно будет сделать, покажут сотрудники лесничеств. В Департаменте информационной политики добавляют, что вырубка деревьев не нанесет вреда лесу.

– Для рубки выбираются места, где хвойный молодняк сохранять не нужно – это пожарные разрывы, участки под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог, – уточнила заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

В 2021 году в Екатеринбурге и Свердловской области цена за ель или сосну до одного метра составляет 59,3 рубля. Дерево больше четырех метров обойдется вам в 296,7 рублей.

Чтобы обезопасить леса от черных лесорубов или тех, кто хочет срубить ель или сосну бесплатно, в Свердловской области в предновогодние дни будет работать мобильная группа, задача которой предотвратить незаконную вырубку лесов.

Адреса и телефоны лесничеств, которые будут работать в 2021 году в Свердловской области

Цена за ель или сосну до одного метра составляет 59,3 рубля, больше четырех метров - 296,7 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

СВЕРДЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Белоярский, улица Ключевская, 14

Телефон: +7 (343)772-10-41

БЕРЕЗОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Березовский, улица 124 квартал, 4А

Телефон: +7 (343) 694-65-30

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Нижний Тагил, улица Лебяжинская, 2а

Телефон: +7 (343) 548-94-20

АЛАПАЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Алапаевск, улица Ленина, 84

Телефон: +7 (343) 463-19-05

БИЛИМБАЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Первоуральск, улица Лесничество, 17

Телефон: +7 (343) 924-09-90

НИЖНЕ-СЕРГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Нижние Серги, улица Победы, 85

Телефон: +7 (343) 982-14-32

БАЙКАЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Туринская Слобода, переулок 3-й Северный, 8

Телефон: +7 (343) 612-14-88

НЕВЬЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Невьянск, улица Крылова,15

Телефон: +7 (343) 564-23-90

КУШВИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Кушва, улица Уральская, 32

Телефон: +7 (343) 442-27-19

КАРПИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

Адрес: Карпинск, улица Советская, 98

Телефон: +7 (343) 833-40-05

Более подробный список лесничеств опубликован на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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