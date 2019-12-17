Суровые реалии вместо приключения: как в Екатеринбурге легально срубить новогоднюю елку

До Нового года остается две недели и большинство уже думает о том, как украшать квартиру, что готовить к праздничному столу и где покупать подарки. Для многих вопрос с елкой весьма прост: одни достают искусственное дерево из коробки (в которой оно лежит по 11 месяцев в году в гараже или на балконе), вторые – покупают живую ель или сосну на улице у перекупщиков. У них придется переплатить в пять-шесть раз.

Но как насчет того, чтобы срубить елочку под самый корешок самостоятельно? Что для этого нужно и к кому обращаться?

ЗА СИМВОЛОМ НОВОГО ГОДА НА РОДИНУ БАЖОВА

- Хотите срубить елку сами? В этом году стоимость одной ели: до 1 метра – 47 рублей 72 копейки, до 2 метров – 95 рублей 45 копеек, до 3 метров – 143 рубля 19 копеек, до 4 метров –190 рублей 91 копейка, свыше 4 метров – 238 рублей 63 копейки, - объясняют в департаменте лесного хозяйства Среднего Урала.

Цены – шок! Но получить разрешение на вырубку новогодней елки можно лишь в лесничестве, но в Екатеринбурге их нет. Ближайшие в Березовском, Среднеуральске и Сысерти. Именно на родину Павла Бажова мы отправились в поисках главного символа Нового года, в этом году рубить ели можно легально с 16 по 31 декабря.

Дорога до Сысерти с учетом екатеринбургских пробок ранним утром составила около 50 минут, ехать из центра примерно 65 километров. На подъезде к лесничеству замечаем забитую стоянку. Половина автомобилей принадлежит сотрудникам лесоохраны, вторая часть – первым покупателям. Сразу стало понятно, что местные знали о старте продаж заранее. Беру с собой паспорт и захожу внутрь одноэтажного здания.

Лесничество легко найти по навигатору, оно располагается на выезде из городаФото: Алексей БУЛАТОВ

- А вы не слишком молоды, чтобы елку покупать? – с порога интересуется женщина, выдающая бланки для заполнения. – Обычно берут те, кто хочет порадовать детей или супругу. Вам какой высоты?

- Два метра будет достаточно, - засмущавшись, отвечаю я.

- Заполните заявление и с этой квитанцией езжайте в Сбербанк. Там оплатите и возвращайтесь обратно. Учтите, у нас елей нет, только сосны!

Новость про отсутствие елей немного подпортила настроение, но это была не так важно. Как выяснилось, за ними нужно было ехать в Первоуральск… А вот с заявлением все оказалось просто: указываете ФИО, данные паспорта и ставите подпись.

С заполнением заявления справится даже ребенокФото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на новогодние ели устанавливают власти регионаФото: Алексей БУЛАТОВ

Путь до единственного отделения банка в Сысерти занял пять минут. Оплатить будущую сосенку оказалось очень просто, достаточно ввести данные с квитанции в специальном терминале и указать сумму платежа. Деньги списываются с карты с небольшой комиссией (при покупке в 95 рублей она составила 1,15 рубля – прим.ред.). Распечатываем чек.

(Стоит отметить, что такая операция возможно только при наличии карты Сбербанка. Если у вас ее нет – обратитесь к сотрудникам банка и оплатите госпошлину наличными).

Возвращаюсь обратно в лесничество и с улыбкой на лице протягиваю все той же женщине чек.

- Отлично. Теперь распишитесь в нужных местах и можете ехать рубить сосну, - ответила мне сотрудница природоохраны.

Как выяснилось, сотрудники местного Сбербанка уже наизусть выучили алгоритм оплаты новогодних елок и могут подсказать, что и как делатьФото: Алексей БУЛАТОВ

К моему удивлению, оплата госпошлины в Сысерти не обязывает вас выбирать сосну именно там. Это можно сделать на территории любого муниципалитета Свердловской области. Главное выбрать какой вам ближе, в том числе и Екатеринбург. Но раз уж проделали такой путь в соседний город, то и искать сосну решили именно там.

За полтора часа с начала продаж, я стал двадцатым в списке. Только в Сысерти в прошлом декабре разрешение на вырубку сосен получили почти 1300 человек.

- Вырубайте те деревья, что растут вдоль дорог, газопроводов, опор ЛЭП или в полях. В чаще леса не надо, - напоследок сказали в лесничестве.

Если задуматься, то весь этот путь мы проделали, на автомобиле. Да, добраться до лесничества можно и на междугороднем автобусе, но без личного транспорта везти срубленное дерево будет весьма проблематично. Ввязываться в это или нет решать вам.

ХОРОШИХ ЕЛОК, КАК ПАРКОВОК В ЦЕНТРЕ - МАЛО

Проехав несколько сотен метров от лесничества по трассе, сворачиваем в сторону частного сектора и начинаем бродить по окрестностям в поисках подходящего деревца. От увиденного хотелось впасть в тоску: ободранные и тонюсенькие сосны никак не претендовали на то, чтобы украсить мою квартиру к Новому году.

После хождения кругами я впал в отчаянье и решил пойти в другую сторону. И вот удача, вдалеке заметил несколько пушистых сосен. Вблизи они оказались чуть лучше тех, что я видел ранее. И только одна оказалась достаточно хорошей, чтобы ее было не стыдно украсить игрушками и поставить у телевизора. Ветки с изгибом вверх, ровная верхушка.

Найти хорошую сосенку оказалось весьма непросто. Но нам это удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ

Достаю из кармана проволочную пилу и приступаю к работе. Поначалу дела шли туго, но как только удалось пробить слой коры, сосна упала как сбитая кегля в боулинге. Чтобы красавицу было проще погрузить в машину, используем веревку и связываем ветки. А защитить салон поможет обычная пищевая пленка – обматываем ей дерево в 2-3 слоя и готово. Чтобы к 31 декабря от сосны или дерева хоть что-то осталось лучше всего поместить ее на балкон и начать наряжать ближе к празднику.

В следующий раз захвачу с собой небольшой топорФото: Алексей БУЛАТОВ

Твое лицо, когда ты впервые в жизни срубил новогоднее деревоФото: Алексей БУЛАТОВ

Дерево до двух метров спокойно поместится на заднее сидение даже в седанеФото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО

Что выгоднее: рубить самому или купить готовую

Искусственные елки нынче можно купить на любой вкус, цвет и кошелек. Но более-менее качественные (от 90 см до 300 см) в Екатеринбурге на елочном базаре стоят от 800 рублей и выше. Естественно, чем дороже, тем красивее.

Что же касается натуральных, то их себестоимость сильно завышена на елочных базарах. Так за дерево (ель или сосна) высотой от 100 до 190 сантиметров просят от 500 рублей. То есть наценка более чем в 500%, по сравнению с ценами в лесничестве.

Если разбирать наши затраты: порядка 800 рублей ушло на бензин и 95 рублей за сосну. И да, пользуясь служебным положением, я решил забрать сосну себе.

ВАЖНО!

Договор купли-продажи не дает право на вырубку деревьев на территории природных парков и леспопарков.

Административный штраф за незаконную заготовку новогодних елей от 3 до 4 тысяч рублей на граждан, от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, а на юридическое лицо – от 200 до 300 тысяч рублей. Если сумма ущерба составит более 5 тысяч рублей, возможно возбуждение уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», санкции которой предусматривают штраф до 500 тысяч рублей, и лишение свободы на срок до трех лет.

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