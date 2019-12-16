2019-12-16T17:56:21+03:00
Общество

Как выбрать натуральную елку: несколько советов от специалистов

Консультирует нас старший менеджер компании по продаже и доставке живой и искусственной ели «Elka196», специалист с пятилетним опытом работы Андрей Суриков
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Многие жители Екатеринбурга предпочитают искусственные елиМногие жители Екатеринбурга предпочитают искусственные елиФото: Алексей БУЛАТОВ
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—Для создания новогодней атмосферы выбирают живую ель, — говорит Андрей. — По высоте в организации берут елки 6-7 метров, в квартиры — от 1 до 2 метров. Выбирать елку нужно при хорошем освещении либо в дневное время, если она стоит на улице.

Есть несколько способов проверить качество дерева:

- Елку нужно взять за середину ствола двумя руками и пару раз стукнуть о твёрдую поверхность. Посмотрите, начали ли осыпаться иголки. Если да, то значит ёлка была срублена давно или хранилась не так, как положено (когда её срубили, нельзя резко помещать в тёплое месте).

- Иголки должны быть яркие, тёмно-зелёные. Если ель светлеет, значит, она не первой свежести.

- Прислушайтесь к еловому аромату. Здоровая ель пахнет даже на морозе, не говоря уже о помещении.

- Обратите внимание, чтобы веточки были пышные, росли вверх.

Как выбрать искусственную елку

Искусственные ели бывают разные по форме, материалу и цвету: золотистые, с подсветкой, с хвойным ароматизатором и другие.

Обязательно проверьте, чтобы при сборке у елки плотно и надежно крепились ветки. Они не должны сыпаться. А сама елка должна быть устойчивой. Качественная искусственная елка хорошо запакована, на коробке указаны наименование и адрес производителя. Обязательно должна быть инструкция по сборке и эксплуатации с мерами предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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