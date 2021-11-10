Лыжный сезон по традиции начинается в ноябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лыжный сезон по традиции начинается в ноябре, а значит, уже скоро можно вставать на лыжи или сноуборды. Некоторые базы и парки уже принимают первых посетителей, которые соскучились по зимнему спортивному отдыху. «КП-Екатеринбург» собрала популярные места, где можно покататься на лыжах в Екатеринбурге и Свердловской области.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Спортивный комплекс «Уктус»

С 7 ноября в спортивном комплексе стартовал лыжный сезон. Пускать на гору будут в обычном режиме, войти в здания можно будет по QR-коду. Здесь можно покататься на «Малом учебном склоне», на горах «Лысая» и «Объездная». Также можно попрыгать с трамплинов и горок в сноупарке.

Цена: подъемник – от 70 до 100 рублей в зависимости от трассы, прокат инвентаря – от 350 рублей.

В спорткомплексе можно взять напрокат необходимое снаряжение – лыжи, сноуборд и ботинки. Цена за комплекты – от 350 рублей. Для новичков есть инструкторы, которые могут провести как групповое, так и индивидуальное занятие. Здесь есть гриль парк.

Адрес: ул. Зимняя, 27.

Можно добраться на троллейбусах №1 или 6 в сторону Химмаша до остановки «Уктус». От остановки до комплекса нужно пройти пешком 15-20 минут.

График работы: С понедельника по четверг – с 11:00 до 20:00, пятница – с 11:00 до 23:00, суббота – с 10:00 до 23:00, воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Телефон: +7 (343) 342-24-22, +7 (901) 852-91-96

Будьте готовы, пускать на горы будут по QR-кодам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гора «Лиственная»

Сезон на горе по традиции открывают в ноябре. Место для лыжных прогулок расположено в 25 километрах от Екатеринбурга. На базе отдыха есть четыре зимних трассы разной сложностей, как для любителей, так и для профессионалов.

Помимо катания на лыжах, здесь также можно прокатиться на сноуборде, бублике, катке, а после устроить пикник.

Гора расположена в 6 километров от Березовского. Добраться сюда можно по объездной дороге по направлению к Верхней Пышме. Гора расположена между 25 и 26 километром объездной дороги по указателю «Гора Лиственная».

Цена: за вход - 300 рублей. Горнолыжный комплект и комплект: сноуборд и ботинки – от 300 рублей.

График работы: Со среды по пятницу с 14:00 до 22:00. Суббота и воскресенье – с 10:00 до 22:00. Понедельник и вторник выходной день.

Телефон: +7 (800) 777-31-75, +7 (343) 318-31-75

В спортивных комплексах можно взять напрокат любое необходимое снаряжение - лыжи, сноуборд, ботинки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гора Волчиха

Как рассказали сотрудники горнолыжного комплекса, на «Волчихе» сезон планируют открыть тогда, когда будет устойчивая минусовая температура, не раньше середины ноября.

Это самая высокая гора в 40 километрах от Екатеринбурга, на территории которой есть четыре трассы. Для новичков здесь будут работать профессиональные инструкторы, есть прокат инвентаря – лыжи, ботинки, бублики, сноуборд и другие.

Добраться сюда можно на машине по дороге в сторону Ревды. На 40 километре будет указатель на гору. Либо же можно добраться на электричке «Екатеринбург – Ревда – Дружинино» и выйти на станции «Спортивная». После чего пройти еще примерно 4 километра.

Цена: подъемник – от 100 рублей, горнолыжный комплект – от 450 рублей. Цена указана за сезон 2020-2021.

График работы: Со вторника по пятницу – с 13:00 до 22:00. Суббота и воскресенье – с 09:00 до 22:00. Понедельник – выходной.

Телефон: +7 (912) 260-06-00

Сейчас склоны активно подготавливают для посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гора Теплая

Горнолыжный комплекс планируют открыть через неделю. Уже сейчас склоны подготавливают для первых посетителей.

Гора Теплая расположена в 50 километрах от Екатеринбурга у реки Чусовой. Здесь есть четыре горнолыжные трассы для новичков и профессионалов. Кроме того, для детей есть комната с воспитателем, игровая площадка. Для отдыха в компании есть место для отдыха с мангалом и гостиница в 5 километрах.

Чтобы добраться сюда, нужно ехать в сторону Первоуральска по «Московскому тракту», и проехать через поселок Билимбай. Оттуда нужно проехать до указателя «Гора Теплая».

Цена: подъемник – от 100 рублей. Цена на горнолыжный комплект и комплект: сноуборд и ботинки – от 350 рублей. Цены указаны ориентировочно по прошлому году.

График работы: Со вторника по пятницу – с 17:00 до 23:00, суббота и воскресенье – с 10:00 до 22:00. Понедельник – выходной

Телефон: +7 (800) 444-20-37

Цена за подъемник в горнолыжных комплексах - от 70 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гора Пильная

Здесь принимают посетителей уже с 4 ноября. На горе уже сейчас открыт один склон. Всего будут работать пять трасс, одна из которых одна отведена под катание на бубликах. При входе нужно будет показать QR-код.

Также здесь есть большой парк для сноубордистов с препятствиями, трасса для снегоходов, учебные трассы для новичков и другие. Кататься можно и в темное время суток, ведь трассы освещены.

Добраться сюда можно по «Московском тракту» до указателя на Первоуральск, после него повернуть направо. После нужно проехать еще 6 километров через ж/д пути. На развилке нужно свернуть на лево, проезжая через частные дома, и проехать прямо до горы Пильная.

Адрес: улица Старателей, 2Б, Первоуральск

Цена: абонемент – от 450 рублей. Цена за комплект для катания на лыжах и сноуборде – от 300 рублей. Цены указаны за один склон. Когда будут открыты все склоны, цены немного поменяются.

График работы: Со вторника по пятницу – с 17:00 до 22:00, выходные – с 09:00 до 22:00. В понедельник горнолыжный комплекс не работает.

Телефон: +7 (343) 964-64-00

Для отдыха с семьей и друзьями недалеко есть беседки, кафе и отели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гора Белая

Как сообщили сотрудники, открытые горы Белая будет работать ориентировочно с конца ноября. В прошлом сезоне здесь было открыто 5 горнолыжных трасс и 2 трассы для беговых лыж. Также можно покататься на бублике. Войти сюда можно будет по QR-коду.

Для полноценного отдыха с семьей или друзьями можно посетить бассейн, тренажерный зал или ледовый каток, остановиться перекусить в кафе. На ночь можно остановиться в отеле.

Добраться до горы Белая можно по «Серовскому тракту», после поселка Леневка свернуть налево и ехать до указателя «Черноисточник». После указателя свернуть направо по дороге на поселок Уралец, ехать прямо до обелиска «Европа – Азия» будет указатель на горнолыжный комплекс.

Цена: прокат комплекта для лыж и сноуборда – от 250 рублей в час. Парковка – 60 рублей.

График работы: Понедельник – с 12:00 до 21:00, со вторника по четверг – с 09:00 до 21:00. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни – с 09:00 до 21:00

Телефон: +7 (343) 541-20-89

Гора Ежовая

Открытие сезона на горе состоится 19 ноября. В прошлом году здесь работало шесть трасс. На открытые готовят трассы «Андрей» и «Бэби». В здания горнолыжного комплекса будут пускать по QR-коду.

Гора находится в 90 километров от Екатеринбурга, в окрестностях города Кировград. Сюда можно добраться на автомобиле по «Серовскому тракту» в сторону Нижнего Тагила. После 83 километра нужно повернуть налево на эстакаду. Примерно через 700 метров повернуть направо на Кировград. На въезде в город повернуть налево и ехать по указателю «Гора Ежовая».

Цена: подъемник – от 80 рублей. Прокат комплекта снаряжения – от 350 рублей.

График работы: С понедельника по четверг с 12:00 до 18:00, пятница – с 12:00 до 20:00, суббота – с 10:00 до 21:00, воскресенье – с 10:00 до 20:00

Телефон: +7 (343) 342-04-20