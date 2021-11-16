Новогодние елки для детей начнутся через месяц, но позаботиться о приобретении билета нужно заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новый год наступает время новогодних елок, где дети погружаются в сказку или мультфильм и помогают добрым героям победить зло. Несмотря на то, что елки для детей в Екатеринбурге начнутся только через месяц, позаботиться о покупке билета нужно заранее. Публикуем список мест, где будут проводиться новогодние елки для детей в Екатеринбурге в 2021-2022 году.

Екатеринбург-Экспо

В "Екатеринбург-Экспо" пройдет интерактивный спектакль «Щелкунчик и кругосветное путешествие» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Екатеринбург-Экспо» проходят представления и спектакли для детей к новому году уже не в первый раз. В этом году здесь устоят интерактивный спектакль «Щелкунчик и кругосветное путешествие», где дети вместе со Щелкунчиком перенесутся в сказку, познакомятся с Красной Шапочкой, Мальчиком-с-пальчик и другими героями детских сказок и победят крысиного короля.

Здесь есть и парк развлечений «ЭкспоЕлка 2022». Вход сюда бесплатный, но родителям при входе нужно будет показать QR-код. Здесь будут проводиться мастер-классы, уличная программа с призами и конфетами, а также будут работать аттракционы.

Новогодняя елка будет проходить с 28 декабря 2021 года по 7 января 2022 года с 10:00 до 20:00.

Цена: от 490 рублей

Телефон: +7 (343) 243-52-07

Адрес: Бульвар ЭКСПО, 2

В Театре юного зрителя дети перенесутся в сказочный мир к героям русских сказок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Театр юного зрителя

Здесь пройдет два новогодних представления: «Чучуня против Деда Мороза» и «Волшебное лукоморье», где дети перенесутся за тридевять земель в сказочный мир к героям русских сказок, а также должны будут разгадать все загадки и победить зло.

В спектакле «Чучуня против Деда Мороза» будет рассказана история о внучке Бабы-Яги Чучуне, которая украла подарки Деда Мороза. Здесь будет показана история об обмане и коварстве.

В представлении «Волшебное лукоморье» расскажут историю о заклятии, из-за которого красота в мире уйдет и наступит снег, а дети помогут героям русских сказок разрушить заклятие.

Представления будут проходить с 21 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, кроме 31 декабря и 1 января. «Чучуня против Деда Мороза» – в 11:00, 14:00, 17:00. «Волшебное лукоморье» – в 11:00, 14:30, 18:00.

Цена: от 500 рублей

Телефон: +7 (343) 388-07-32

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 48

Синара Центр

В конце новогодней программы всем детям вручат подарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь на Новогодний период пройдет два спектакля. В представлении «Новогоднее приключение мышариков» дети будут разгадывать загадки Нового года, а в конце программы сделают своими руками новогоднюю игрушку и получат подарки.

В спектакле «Новогоднее шоу световых кукол» дети увидят световое представление, 2D и 3D марионеток, которые будут летать над зрительным залом.

Спектакль «Новогоднее приключение мышариков» пройдет с 25 декабря по 5 января в 11:00, 13:30, 16:00, кроме 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года. «Новогоднее шоу световых кукол» пройдет со 2 по 4 января 2022 года в 11:00, 14:00 и 17:00.

Цена: «Новогоднее шоу световых кукол» от 300 рублей, «Новогоднее приключение мышариков»: детский билет –1300 рублей, взрослый – 700 рублей.

Телефон: +7 (343) 358-99-96

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15, Главный корпус

Музей архитектуры и дизайна

На Новогодних елках детей ждут зажигательные танцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь пройдет новогоднее представление «Новогодние чудеса в зимнем царстве», которое покажут актеры Малого драматического театра «Театрон» на площадке музея.

В программе новогодней елки для детей ожидается путешествие на новогоднюю планету и знакомство с мальчиком TikTok, Зимой Вьюговной и другими. Дети не только повеселятся, но и снимут TikTok клипы и получат подарки. Кроме того, будет сладкий стол и зажигательные танцы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогоднее представление для детей будет проводиться 25 и 26 декабря 2021 года в 13:00, и со 2 по 5 января 2022 года в 11:00, 13:30, 16:00.

Музей предоставляет возможность провести новогоднюю елку для школ, которую могут посетить дети с 1 по 5 класс, с 17 по 30 декабря 2021 года в 10:30, 13:00, 15:00 и 17:00.

Цена: детский билет – 700 рублей, взрослый – 350 рублей.

Телефон: +7 (343) 371-43-86

Адрес: ул. Горького, 4А

Новогодние елки для детей - ежегодная традиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малый драматический театр «Театрон»

На площадке театра пройдет два новогодних представления: «Приключения на планете новогодних елок» и «Ути-пути Новый год», в программах которых ожидается интерактивный спектакль, танцы и подарки и сувениры.

Спектакль «Приключение на планете новогодних елок» пройдет 25, 26 и 30 декабря 2021 года в 13:30 и со 2 по 6 января 2022 года в 13:30 и 16:00.

Спектакль «Ути-пути Новый год» пройдет 19, 25, 26, 30 декабря 2021 года и со 2 по 6 января 2022 года в 10:00 и 11:30.

Цена: «Ути-пути Новый год»: детский билет – 1000 рублей, взрослый – 350 рублей. Приключения на планете новогодних елок»: детский билет – 650 рублей, взрослый – 350 рублей.

Телефон: +7 (343) 371-43-86

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 13/ проспект Ленина, 38А

Коляда-театр

В программе Коляда-театра будут новогодние колядки, хороводы, катания с горок и фейерверк Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Коляда-театр» каждый год проводят новогодние колядки, и в этом году организаторы приглашают детей и родителей. В этом году колядки будут проходить в стиле сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

В программе ожидаются: спектакль в Малахитовом зале, сказка Николая Коляды в одном действии, программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, разучивание с ними колядок и хоровод, катание с горки, фейерверк и подарок – звездочка для исполнения желаний.

Новогодние колядки пройдут с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, кроме 1 января, в 12:00, 14:00 и 16:00

Цена: Детский билет – 1000 рублей, взрослый – 500 рублей

Телефон: +7 (343) 359-80-22

Адрес: проспект Ленина, 97

Дворец Молодежи

Фотография предоставлена организаторами

В здании Дворца Молодежи пройдут интерактивные спектакли: «Буба Елка», «Синий трактор», «Три кота» и «Деды Морозы существуют», которые основаны на детских мультфильмах. Это не только развлекательные, но и познавательные программы.

В спектакле «Три кота. С Новым годом» Коржик, Карамелька и Компот юных посетителей научат делать подарки, которые понравится всем родителям. Также персонажи с детьми разучат танец и песню.

«Синий трактор» - это музыкальное представление, в котором главные герои вместе с детьми будут петь и танцевать с Синим Трактором. Этот спектакль будет направлен на музыкальные игры и на знакомство детей с театром.

В спектакле «Буба Елка» дети познакомятся с любознательным Бубой. В процессе представления Буба будет познавать мир, и маленькие гости будут учиться вместе с ним.

Этот интерактивный спектакль будет не только развлекательным, но и познавательным. В представлении детям расскажут в интересной форме как правильно вести себя в театре, почему нужно мыслить нестандартно и многому другому.

Также в программе ожидается танцы, световое шоу и представление с мыльными пузырями. Каждому ребенку подарят неоновые палочки-браслеты.

Фотография предоставлена организаторами

Спектакль «Деды Морозы существуют» это новогодняя премьера, где главными героями будут фиксики. Вместе с профессором Чудаковым, Симкой и Ноликом маленькие гости научатся верить в Деда Мороза. В программе будут фиксипелки и танцы.

Представление «Три Кота. С Новым годом» пройдет 3 января 2022 года, «Синий трактор» пройдет 4 и 5 января 2022 года, спектакль «Буба Елка» состоится 6 января 2022 года, а 7 января 2022 года состоится «Деды Морозы существуют». Представления пройдут в 11:00 и 13:00

Цена: от 600 рублей

Телефон: +7 (343) 290-87-77

Адрес: проспект Ленина, 1