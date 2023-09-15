Велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летней Даны, оставили в СИЗО

Эдуарда Голикова арестовали по обвинению в убийстве девочки и краже смартфона 16-летней Даны. Фото: соцсети Фото: Олег ГАЛИМОВ

Велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского, оставили под стражей. Напомним, вечером 8 августа школьница приехала из Екатеринбурга на электричке и пошла домой пешком. К вечеру 9 августа ее тело нашли в яме, в десяти метрах от лесополосы.

30 августа по обвинению в убийстве девочки и краже ее смартфона был задержан 34-летний стропальщик Эдуард Голиков. Мужчина попал на записи с камер наблюдения, на которых было видно, как он долгое время следует за ней на велосипеде.

1 сентября Эдуарда Голикова арестовали на два месяца. До этого его проверили на полиграфе. Вину мужчина не признает.

- Обвинение в убийстве предъявлено по «беспределу». Он ее не убивал. С его слов, он за ней не следил. Просто ехал рядом. А потом девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же в лесу. Почему скорую не вызвал? Я спрашивала его об этом. Он сказал, что не считал нужным, - рассказывала ранее адвокат Голикова Татьяна Докучаева.

4 сентября Эдуард Голиков подал апелляцию на арест. 15 сентября Свердловский областной суд ее отклонил. Обвиняемый в убийстве Даны останется в СИЗО до 10 октября. Примечательно, что Голиков отказался участвовать в процессе по видеосвязи из изолятора.

Отметим, ранее отец Даны Александр Ильиных заявлял, что Эдуард признал вину в убийстве.

По данным источника «КП-Екатеринбург», предварительной причиной смерти 16-летней девушки Даны названа асфиксия. Точная причина станет понятна после результатов экспертизы 18 сентября.

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