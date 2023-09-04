Эдуард Голиков отрицает причастность к смерти девушки Фото: Олег ГАЛИМОВ

Адвокат 34-летнего Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского, обжаловала арест стропальщика. Как рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна Докучаева, она будет добиваться для своего подзащитного более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

16-летняя Дана пропала вечером 8 августа, когда вернулась на электричке из Екатеринбурга. На записях с камер видеонаблюдения видно, как девушка идет по улицам города и сворачивает в лесополосу. Вслед за ней проехал на велосипеде Эдуард Голиков.

Мужчину задержали 30 числа, после чего он признался в краже мобильного телефона Даны. Причастность к убийству несовершеннолетней мужчина отрицает. Смартфон был закопан в районе завода, где работает Голиков.

- Наша позиция не изменилась. Обвинение в убийстве является необоснованным. Конечно, он зря показал, где спрятал телефон. Он знал, что его ищут. Видел в социальных сетях. Хотел бы скрыться - уехал. И не показал бы, где спрятал телефон, - рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна Докучаева.

Напомним, что расследованием уголовного дела занимается третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Ранее соседи Эдуарда положительно отзывались о велосипедисте.

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