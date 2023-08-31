Полицейские сутки сидели в засаде: заводчанина проверяют на причастность убийству 16-летней девочки

Мужчина ведет замкнутый образ жизни Фото: соцсети

В Следственном комитете впервые прокомментировали возможную причастность к убийству 16-летней Даны в Каменске-Уральском. Девушка скончалась в ночь на 9 августа, после того как вернулась в родной город на электричке из Екатеринбурга. Тело выпускницы девятого класса нашла в лесополосе.

На кадрах видеонаблюдения заметили, как по маршруту девушки проехал велосипедист. Им оказался 34-летний стропальщик местного завода.

- В настоящее время с его участием проводится комплекс процессуальных действий, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - По уголовному делу продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств смерти девушки. Допрашиваются свидетели, назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам.

Труп Даны нашли в лесополосе Фото: соцсети

Официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых отметил, что заводчанина уже проверили на полиграфе. Известно, что мужчина живет один в трехкомнатной квартире и ведет замкнутый образ жизни.

- Чтоб выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Он проверяется на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям, - пояснил полковник Горелых.

Вечером 8 августа девушка приехала в родной город на электричке. Но до дома так и не добралась. Спустя сутки труп Даны обнаружили в лесополосе. Ранее отец несовершеннолетней заявлял, что дочь могла скончаться от передозировки синтетическим наркотиком. Однако химический состав вещества станет известен лишь в сентябре после экспертизы.

Эдуард работает стропальщиком и живет один Фото: «ВКонтакте»

Главной загадкой в смерти Даны по-прежнему остается исчезновение мобильного телефона. После прибытия на вокзал девушка написала в своем Telegram-канале странное сообщение. А уже через несколько часов ее канал был удален.

«Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня», - написала школьница.

Ранее бывшая одноклассница велосипедиста называла его «адекватным».

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