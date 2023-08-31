Друзья рассказали о велосипедисте, задержанном по делу о смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство» Фото: соцсети

Одноклассники 34-летнего жителя Каменска-Уральского подтвердили факт задержания мужчины по делу о смерти 16-летней девушки Даны. Уральца вызвали на допрос после того, как его увидели на записях с камер. В тот вечер стропальщик Артем (имя изменено. – Прим. ред.) катался на велосипеде. Его заметили на маршруте, по которому шла девушка.

- Мы вместе учились. Всегда был адекватным. Не пил, не был агрессивным. Работает на заводе, с виду обычный человек, - пояснила собеседница «КП-Екатеринбург».

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». На данный момент неизвестно, предъявляли ли мужчине обвинение.

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