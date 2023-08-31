По поручению председателя СКР уголовное дело признали особо важным Фото: соцсети

Велосипедистом, попавшим на записи камер с 16-летней Даной из Каменска-Уральского, оказался 34-летний заводчанин. По данным «КП-Екатеринбург», ранее судимого мужчину проверили на полиграфе. Для этого его доставляли в здание СУ СКР по Свердловской области. Сейчас расследованием уголовного дела по статье «Убийство» занимается третий отдел по особо важным делам.

- Весь день провел на полиграфе, потом его отпустили. Ранее судим за преступления имущественного характера. Но наказание не было связано с реальным лишением свободы. Коллеги опознали его после публикаций записей с камер, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Вечером 8 августа девушка приехала в родной город на электричке. Но до дома так и не добралась. Спустя сутки труп Даны обнаружили в лесополосе. Ранее отец несовершеннолетней заявлял, что дочь могла скончаться от передозировки синтетическим наркотиком. Однако химический состав вещества станет известен лишь в сентябре после экспертизы.

Главной загадкой в смерти Даны по-прежнему остается исчезновение мобильного телефона. После прибытия на вокзал девушка написала в своем telegram-канале странное сообщение. А уже через несколько часов ее канал был удален.

«Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня», - написала школьница.

На момент публикации связаться с мужчиной, попавшим на камеры видеонаблюдения, не удалось. На его странице в социальных сетях стали появляться угрозы.

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