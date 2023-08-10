Погибшая окончила девятый класс и собиралась поступить в педагогический колледж. Фото: читатель "КП"

Жители Свердловской области ломают голову над тем, что послужило причиной загадочной смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Выпускница девятого класса исчезла вечером 8 августа. На следующий день ее родственники обратились в полицию.

Вскоре уроженку Каменска-Уральского нашли в лесу - без видимых следов смерти. Между тем, отец погибшей 16-летней девушки рассказал «КП-Екатеринбург», что причиной смерти его дочери могла стать передозировка наркотиков.

Мы собрали всю информацию, связанную с загадочной смертью 16-летней девушки на Урале, известную на данный момент.

Загадочная смерть 16-летней девушки из Каменска-Уральского: последние новости на 10 августа 2023

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мама пропавшей девушки обратилась в полицию 9 августа в 20:17.

- Сыщики установили, что в 23:01 8 августа девочка вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда самостоятельно ездила, чтобы поступить в педагогический колледж. Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат», - рассказал начальник пресс-службы свердловского полицейского главка.

Также представитель регионального ГУ МВД подчеркнул, что информация, распространяемая в некоторых СМИ, о том, что девушку якобы нашли в колодце, не соответствует действительности.

- Ранее из дома не уходила, на профилактическом учете не состояла, воспитывалась в неполной семье матерью, но связь с отцом поддерживала, - продолжил Валерий Горелых.

Он уточнил, что у 16-летней погибшей девушки из Каменска-Уральского был молодой человек, которому она в роковую ночь отправила видеосообщение.

При этом телефон девушки до сих пор не найден. Сейчас полицейские прочесывают лес в поисках смартфона.

Смерть 16-летней девушки в Каменске-Уральском: от чего погибла – 10 августа 2023

- Экспертиза установила, что дочка умерла от передозировки синтетическим наркотиком. Подробностей и где она его взяла я не знаю. Дату похорон объявим позже, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец погибшей.

В Следственном комитете заявили, что по факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском проводится проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия, а тело тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

По данным «КП-Екатеринбург», по прибытию в Каменск-Уральский девушка оставила странное сообщение в своем Telegram-канале. После этого он оказался закрытым.

Перед смертью девушка публиковала странные сообщения. Фото: читатель "КП"

- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня, - написала школьница.