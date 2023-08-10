Сейчас полицейские ищут телефон девочки Фото: читатель «КП»

Школьница из Каменска-Уральского, найденная мертвой в лесополосе, перед гибелью уезжала в Екатеринбург, чтобы подать документы в педагогический колледж. Об этом рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

8 августа 23:01 девочка вернулась в родной город на электричке, однако домой так и не пришла. На следующий день в 20:17 мама школьницы обратилась в полицию. Личный состав местного отделения МВД был поднят по сигналу «Сбор».

- Воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала. У девочки был молодой человек, которому она в ту роковую ночь успела отправить видеосообщение, — уточнил полковник Горелых.

Полицейские обнаружили тело несовершеннолетней в овраге, в 10 метрах от дорожки в лесу. Ранее выпускница 9 класса не убегала из дома, на учете не состояла. Сейчас силовики прочесывают лес, чтобы найти телефон погибшей. По данным «КП-Екатеринбург», по прибытии в Каменск-Уральский девушка оставила странное сообщение в своем Telegram-канале. После этого канал был закрыт.

- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня, - написала школьница.

Последнее сообщение девушки Фото: читатель «КП»

Следственный комитет проводит проверку. Точная причина смерти девушки станет известна после экспертизы.

Напомним, что 15-летнего Леонида (имя изменено. – Прим. ред.) арестовали на два месяца. По версии следствия, подросток зарезал возлюбленную во время распития спиртного в квартире одноклассника. Известно, что Леонид переехал на Средний Урал вместе с матерью и отчимом в конце 2021 года. Ранее хулиган учился в казачьей школе вместе со старшим братом.

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