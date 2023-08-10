В Следственном комитете пока не комментируют трагедию Фото: читатель «КП»

Вечером 9 августа в Каменске-Уральском в лесополосе обнаружили тело 16-летней Дарьи (имя изменено - прим.ред). Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, причина смерти девушки пока неизвестна. Школьница возвращалась домой с электрички, на которой приехала из Екатеринбурга. Девушка воспитывалась в многодетной семье.

- Хорошая добрая девочка, училась всегда хорошо, из хорошей многодетной семьи. Она старшая из детей. Компанейской была, никого не обижала. Недавно у нее день рождения был, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что 6 августа в Екатеринбурге 15-летний школьник зарезал 17-летнюю студентку колледжа имени Ползунова. Как оказалось, подросток является сыном бывшего депутата из Вологодской области.

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