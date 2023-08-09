Подростку грозит до 10 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья 15-летнего Леонида (имена изменены – прим.ред), убившего в Екатеринбурге студентку колледжа имени Ползунова, переехала на Урал из Вологодской области в конце 2021 года. До этого мать мальчика на протяжении шести лет занимала пост депутата одного из муниципалитетов. А также возглавляла сельское поселение.

Причиной переезда стало поступление в вуз старшего сына.

- У этой женщины трое детей – все от разных мужчин. Мальчики были кадетами казачьей школы. Считалось, что там дети становятся дисциплинированными, заботятся о своем моральном облике. В 2021 году их мама вышла замуж, сменила фамилию. Они купили в Екатеринбурге квартиру. Изначально хотели, чтобы там жил старший сын. Но в итоге уехали все вместе. Отец Лени очень переживал из-за этого, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи.

Подругам девушки не нравился ее бойфренд Фото: соцсети

После переезда в Екатеринбург Леонид стал учиться в одной из школ Старой Сортировки, где быстро стал лидером класса. По данным «КП-Екатеринбург», он и его лучший друг Дима часто прогуливали уроки. В 2022 году Леонид познакомился с Кариной, которая жила в центре города с мамой и отчимом.

Вечером 6 августа пара пришла в гости к Диме, родители которого уехали на дачу. Леонид выпил много водки и принялся обвинять девушку в изменах. А после забил до смерти в ванной.

- Я столько крови никогда не видел! Просто ошметки целые валялись. От лица девушки ничего не осталось. Он бил ее молотком, потом топил. В конечном счете, ударил ножом в шею. Всю ночь отмывал кровь с пола. У сына психологическая травма. Но он молодец у меня, догадался написать нам, - говорит хозяин квартиры, в которой произошло убийство.

Школьника арестовали на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леонида отправили в СИЗО на два месяца, но возможно его семья обжалует решение суда.

- Очень тяжело на душе. О случившемся узнал от бывшей супруги. С ней я не поддерживал связь, а с сыном общаюсь. Сам толком не знаю, что и как произошло, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец обвиняемого.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

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