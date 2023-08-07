Бил молотком, топил в ванной: в Екатеринбурге школьник жестоко убил 17-летнюю подругу из-за измены

Расследованием занимается Следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились жуткие подробности убийства 17-летней студентки колледжа Ползунова в Екатеринбурге. Около 22:00 часов вечера 6 августа 2023 года компания подростков отдыхала в квартире в многоэтажке на Надеждинской на Старой Сортировке. Всего в квартире было трое человек: двое парней и 17-летняя Карина (имя изменено - Прим. Ред.).

По словам отца одного из мальчиков, сын пригласил друзей на ночевку. У подростков было спиртное. Однако застолье внезапно переросло в конфликт. 15-летний Леонид (имя также изменено) начал предъявлять Карине претензии.

Школьник напал на подругу с молотком. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

- Мой сын был одноклассником Лени. Говорит, они с Кариной встречались около года. И тут выяснилось, что девушка якобы ему изменила. Леня начал страшно ревновать и как с цепи сорвался, - рассказывает «КП-Екатеринбург» хозяин квартиры. – Мы с женой в это время были на даче. После 22:00 мне пришла SMS о том, что девушку убивают. Мы испугались, позвонили в полицию. И помчались домой.

В это время в квартире события развивались стремительно. По словам источника «КП- Екатеринбург» Леонид набросился на Карину с молотком и стал топить в ванной.

- Я столько крови никогда в жизни не видел, - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец подростка, дома у которого произошло убийство. – В итоге ударил ее ножом. (По данным «КП-Екатеринбург» удар пришелся в шею. - Прим. Ред.). От лица ничего не осталось. Просто ошметки валялись. Леонид также хотел расчленить тело девушки.

При этом, по словам нашего собеседника, разъяренный парень начал угрожать расправой и своему однокласснику. Но в итоге запер его в ванной и попытался сбежать. В этот момент к дому подъехала полиция. Парня задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в преступлении задержали 15-летнего подростка, который уже написал явку с повинной.

Дом, где произошло жуткое преступление Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность. Оперуполномоченные уголовного розыска предполагаемое орудие преступления изъяли, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, и что конкретно могло стать точной причиной жуткого происшествия.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования убийства малолетней девушки.

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