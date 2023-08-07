Силовики раскрыли подробности убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет Фото: Андрей АБРАМОВ

Силовики рассказали подробности убийства 17-летней девушки, которое произошло на Старой Сортировке. Напомним, все произошло на улице Надеждинской. По одной из версий, студентка колледжа им. Ползунова погибла от рук 16-летнего ухажера. Как рассказывал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, подросток ударил студенткой в шею в результате ревности.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что трагедия произошла вечером 6 августа. По факту случившегося следователи уже завели уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ (убийство).

Дом, где вечером 6 августа школьник убил студентку Фото: Олег ГАЛИМОВ

- По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний местный житель (по данным «КП-Екатеринбург, возраст подростка – 15 лет. – Прим. Ред.), который написал явку с повинной, сознался в содеянном, - рассказали в региональном СК.

Сейчас следствие устанавливает точные причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире.

- Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность. Оперуполномоченные уголовного розыска предполагаемое орудие преступления изъяли. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД тщательно выясняют круг связей, знакомых участников криминальной истории, условия проживания, отношения в семьях, и что конкретно могло стать точной причиной жуткого происшествия, - рассказал Валерий Горелых.

Школьника подозревают в жестоком убийстве. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

Он добавил, что полицейские работают в тесном взаимодействии с коллегами из регионального Следственного комитета.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования малолетней девушки.

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