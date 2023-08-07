В Следственном комитете произошедшее не комментируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редакции «КП-Екатеринбург» стали известны подробности убийства 17-летней девушки на Старой Сортировке вечером 6 августа. Напомним, по предварительной версии, студентку зарезал 15-летний приятель, когда подростки отдыхали в компании общих друзей. Девушка умерла, после того, как парень ударил ее ножом в шею. Мотивом убийства стала ревность.

Школьник напал на подругу с молотком. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

17-летняя Карина (имя изменено. - Прим. Ред.) была студенткой колледжа имени Ползунова. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали родные погибшей девушки. Три года назад Карина вместе с матерью переехали в Екатеринбург из Челябинска. Это произошло после того, как мама девушки начала встречаться с сыном известного на Урале академика.

- Узнали мы обо всем в 9 утра. Девочка является ребенком от первого брака. У Карины также есть сводный братик, ему два годика. Она была очень замкнутой девушкой, - рассказали «КП-Екатеринбург» родственники погибшей студентки.

Дом, где убили студентку Фото: Олег ГАЛИМОВ

До колледжа Карина успела год проучиться в одной из элитных гимназий Екатеринбурга.

Сейчас родители Карины дают показания в следственном комитете.