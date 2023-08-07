Школьник напал на подругу с молотком. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге вечером 6 августа развернулась трагедия на Старой Сортировке.

По данным «КП-Екатеринбург», 15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку в компании общих друзей. Оба подростка находились в гостях. Девушка проживала в центре, а ее убийца - через несколько кварталов от места преступления.

- Убил из ревности. Ударил ножом в шею, она истекла кровью. Подозреваемый задержан. Во время вечеринки несовершеннолетние употребляли спиртное, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Дом, где произошло убийство Фото: Олег ГАЛИМОВ

Позже родные девушки рассказали «КП-Екатеринбург», что погибшая была студенткой колледжа им. Ползунова. В столицу Урала она вместе с мамой переехала около трех лет назад.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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