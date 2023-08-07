«Менял девушек как перчатки»: что известно о школьнике из Екатеринбурга, убившем подругу из ревности

Знакомые называют подозреваемого мальчика «умным и адекватным» Фото: соцсети

В Екатеринбурге продолжается расследование по делу об убийстве 17-летней студентки колледжа им. Ползунова. Рассказываем все, что известно о происшествии и личности убийцы к середине дня 7 августа 2023 года.

Как произошло убийство 17-летней студентки в Екатеринбурге

ЧП случилось примерно в 22.00 в воскресенье 6 августа. По предварительным данным, группа молодых людей, включая 17-летнюю девушку, отдыхала в квартире многоэтажки на улице Надеждинской. Они распивали спиртное. В какой-то момент застолье переросло в конфликт. Один из парней, который якобы встречался с девушкой, стал обвинять ее в измене. После этого, как рассказал собеседник «КП-Екатеринбург», он стал бить ее молотком и топить в ванной. Затем ударил ее ножом в шею.

По словам знакомых, молодой человек пользовался популярностью у девушек Фото: соцсети

Что известно о школьнике, подозреваемом в убийстве подруги из ревности

По подозрению в убийстве задержан 15-летний Леонид (имя изменено - Прим. Ред.). Как стало известно «КП-Екатеринбург», несколько лет назад он с семьей переехал в Екатеринбург из Великого Устюга. Окончил восьмой класс, перешел в девятый. Мать у него работает в одном из судов города.

Два года назад он перешел в новую школу и часто пропускал уроки вместе с лучшим другом (сын хозяина квартиры, где произошло убийство). Все пропуски он закрывал успешными контрольными. Знакомые называют подозреваемого мальчика «умным и адекватным».

- Он умный так-то парень. Ну да, прогуливал уроки, но потом контрольными все пропуски закрывал. По алгебре у него 4. Химию часто прогуливал, - рассказывает собеседник «КП-Екатеринбург». – Адекватный был. Девчонкам нравился. Он их как перчатки менял.

В понедельник, 7 августа, заместителя директора по правовой деятельности учебного заведения вызвали в полицию, чтобы ознакомиться с личным делом и оценками Леонида.

Что известно об убитой 17-летней девочке?

До поступления в колледж им. Ползунова Карина (имя также изменено - прим Ред) училась в элитной школе Екатеринбурге. Она переехала с матерью в столицу Урала три года назад из Челябинской области. По словам родственников Карина была очень замкнутой девушкой.

В настоящее время родители Карины дают показания в Следственном комитете.

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