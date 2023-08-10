Тело девушки нашли в лесополосе Фото: читатель «КП»

В Каменске-Уральском при загадочных обстоятельствах погибла 16-летняя Дарья (имя изменено. – Прим. ред.). Вечером 9 августа школьница вернулась в родной город из Екатеринбурга на электричке. Но опоздала на автобус и пошла домой пешком через лесополосу.

В 23:05 в своем Telegram-канале Даша оставила странное сообщение. После смерти девушки канал был закрыт, а всех подписчиков удалили.

- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня, - написала школьница.

Последнее сообщение девушки Фото: читатель «КП»

В региональном Главке МВД отметили, что именно полицейские нашли тело несовершеннолетней. Точная причина смерти девушки станет известна по итогам экспертизы.

- Проверка проводится следственным отделом по городу Каменск-Уральский областного Следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам местных жителей, Дарья была старшей из шести детей в семье.

- Хорошая добрая девочка, училась всегда хорошо, из хорошей многодетной семьи. Она старшая из детей. Компанейской была, никого не обижала. Недавно у нее день рождения был, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей.

Девочка воспитывалась в многодетной семье Фото: читатель «КП»

Напомним, что 6 августа в Екатеринбурге была жестоко убита 17-летняя студентка. Девушка стала жертвой 15-летнего школьника, который приревновал ее и зарезал.

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