Труп девушки обнаружили в лесополосе Фото: читатель «КП»

В Каменске-Уральском силовики выясняют обстоятельства смерти 16-летней школьницы. Известно, что девущка возвращалась домой с электрички, на которой приехала из Екатеринбурга. Несовершеннолетняя опоздала на автобус и шла пешком, о чем сообщила в своем telegram-канале.

Последнее сообщение девушки в своем блоге Фото: читатель «КП»

- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня, - написала она. Тело девушки направили на экспертизу.

- Тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В региональном главке МВД подтвердили информацию о том, что Дарью (имя изменено - прим.ред) начали искать вечером 9 августа.

- Тело пропавшей без вести последствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города, - добавил представитель главка Валерий Горелых.

Известно, что девушка воспитывалась в многодетной семье.

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