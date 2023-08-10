Труп девушки обнаружили в лесополосе Фото: читатель «КП»
В Каменске-Уральском силовики выясняют обстоятельства смерти 16-летней школьницы. Известно, что девущка возвращалась домой с электрички, на которой приехала из Екатеринбурга. Несовершеннолетняя опоздала на автобус и шла пешком, о чем сообщила в своем telegram-канале.
Последнее сообщение девушки в своем блоге Фото: читатель «КП»
- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня, - написала она. Тело девушки направили на экспертизу.
- Тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В региональном главке МВД подтвердили информацию о том, что Дарью (имя изменено - прим.ред) начали искать вечером 9 августа.
- Тело пропавшей без вести последствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города, - добавил представитель главка Валерий Горелых.
Известно, что девушка воспитывалась в многодетной семье.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru