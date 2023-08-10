В Каменске-Уральском в лесополосе обнаружили труп школьницы

Фото: группе во «ВКонтакте» «Подслушано Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском ночью 9 августа в лесополосе обнаружили труп школьницы. Об этом сообщает KU66.RU. Девочка возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке. Когда она доехала до нужной станции, из-за отсутствия транспорта, ей пришлось идти пешком.

- Если она действительно ехала на последнем рейсе из Екатеринбурга, то это реально страшно. Мы с товарищем ехали на этом же рейсе и шли буквально по тому же пути, только не заходили в лес. Через место, где сегодня криминалисты осматривали тело, мы проходили приблизительно в 00:10-00:20. Никаких криков, звуков борьбы либо ещё чего-нибудь мы не слышали, - рассказал очевидец в группе во «ВКонтакте» «Подслушано Каменск-Уральский».

Фото: соцсети

Также сообщается, что на теле девочки не найдено визуальных следов насильственной смерти.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

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