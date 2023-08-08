Друзья не одобряли выбора студентки Фото: читатель «КП»

Убитая на Старой Сортировке 17-летняя уроженка Челябинска Карина (имя изменены – прим.ред) была в напряженных отношениях с матерью. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали подруги девушки. В окружении Карины узнали об отношениях с Леонидом в конце декабря 2022 года, когда девушки собрались на Дне рождения общей знакомой.

До восьмого класса Карина училась в Челябинске. А позже вместе с мамой переехала жить в центр Екатеринбурга. Отучилась год в престижной школе и поступила в колледж имени Ползунова.

- Мы не одобряли выбор Карины, - вспоминает собеседница «КП-Екатеринбург». – Как оказалось не зря. Он подсадил ее на наркотики, она стала употреблять. Мы были в ужасе. Семья у нее вполне приличная, очень добрая бабушка. Но мама строгая всегда пыталась контролировать Карину, а та сбежать. Карина же была очень категорична, у нее было отторжение родственников.

Леонид (слева) и его одноклассник, в квартире которого произошло убийство Фото: читатель «КП»

Подруги Карины считают, что вечером 6 августа студентка сбежала из дома назло матери. Пара отправилась в гости к однокласснику Леонида на улице Надеждинской. Около 22:00 друг парня отправил матери сообщение: «Карину убивают». Родители школьника сразу же выехали к дому и вызвали наряд полиции. По основной версии, причиной расправы стала ревность

- В ту ночь она сбежала к своему парню. Она нам сказала, что они идут не только водку пить. Думаю, детская привязанность на фоне ограничений матери не отпускала ее от него. И вот к чему это привело, - добавила девушка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Расследование преступления взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Подростку грозит до 10 лет лишения свободы. Ожидается, что девушку похоронят в Челябинске.

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