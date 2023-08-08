Глава СК заинтересовался делом об убийстве 17-летней студентки в Екатеринбурге

На молодого человека завели уголовное дело Фото: читатель «КП»

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве 17-летней студентки в Екатеринбурге.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, - сообщили в СК России.

По данным «КП-Екатеринбург», вечером 6 августа 15-летний Леонид (имена изменены) вместе с подругой Кариной пришел в гости к однокласснику. Родители мальчика уехали на дачу, и компания принялась распивать спиртное. Около 22:00 Леонид начал кричать на девушку и обвинять в измене. Потом закрылся с ней в ванной и принялся избивать молотком. А потом ударил ножом в шею.

Одноклассник Леонида написал сообщение матери, чем, возможно, спас себе жизнь. Подозреваемого в убийстве задержали. Следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Ожидается, что 8 августа в Железнодорожном суде изберут меру пресечения для Леонида. Следствие будет ходатайствовать о заключении подростка под стражу.

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