Кружил за жертвой кварталами: на Урале поймали велосипедиста, подозреваемого в загадочном убийстве школьницы

За девушкой ехал загадочный мужчина на велосипеде. Фото: соцсети, скриншот видео

В Каменске-Уральском по подозрению в убийстве 16-летней Даны задержали мужчину. Предположительно, это тот самый загадочный велосипедист, который засветился на камерах видеонаблюдения. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил отец Даны Александр Ильиных.

- Я позвонил следователю. Он подтвердил, что подозреваемый задержан. Его сейчас допрашивают. Не могу утверждать, что это тот самый велосипедист. Но искали именно человека, похожего на него, - рассказал отец погибшей девушки.

В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме пока воздерживаются.

Тело девушки нашли в овраге недалеко от лесополосы. Фото: соцсети

Напомним, выпускница девятого класса исчезла вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга на поздней электричке. До дома ей нужно было пройти около 6 километров через лес. Что произошло дальше – до сих пор не известно.

На следующий день родственники Даны обратились в полицию. Вскоре 16-летнюю девушку нашли в лесу - без видимых следов смерти. Загадочности этой истории придало то, что перед самой смертью Дана опубликовала сообщение в своем Telegram-канале с просьбой не убивать ее. Позже канал был удален. А смартфон девушки так и не был найден.

Перед смертью погибшая оставила странное сообщение в Telegram-канале

Между тем отец погибшей рассказал «КП-Екатеринбург», что причиной смерти его дочери стала передозировка наркотиков. Однако позже он начал настаивать на том, что девушку убили. Вместе с волонтерами он собрал записи с камер наблюдения, которые 29 августа попали в паблики Каменска-Уральского. Интересно, что в этот же день – 29 августа – региональный СК заявил о том, что по факту гибели 16-летней девушки из Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело.

На ролике с камер наблюдения видно, что за девушкой долгое время едет мужчина на велосипеде. Именно его отец Даны и подозревает в расправе над дочерью.

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