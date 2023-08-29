Погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского преследовал велосипедист

Девушка возвращалась домой пешком. Фото: соцсети

Появились записи с камер наблюдения, на которых видно, что погибшую 16-летнюю школьницу из Каменска-Уральского преследовал велосипедист. Напомним, 8 августа Дана приехала на электричке из Екатеринбурга и, не успев на автобус, возвращалась домой пешком. Но домой так и не попала. Тело девушки полицейские обнаружили в яме в лесополосе вечером 9 августа.

На записях с камер наблюдения видно, что продолжительное время за девушкой едет мужчина на велосипеде. Также на кадрах заметно, как велосипедист бежит в лес. Мужчину разыскивает полиция.

Отец Даны считает, что его дочь убили, но не подозревает велосипедиста.

- Есть версии, кто мог это сделать, но я хочу дождаться экспертизы, - сообщил «КП-Екатеринбург» Александр. - Но я не думаю, что это был велосипедист. На записях видно, что он кружил в одном районе. Если бы он хотел ее выследить, то ехал бы за ней с того момента, как она вышла из электрички.

Отметим, что после смерти 16-летней Даны СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В роковой вечер Дана оставила странное сообщение в своем Telegram-канале. Девушка обратилась с горожанам с просьбой не убивать ее и не насиловать. После этого канал был удален. А телефон Даны так и не нашли.

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