Тело Даны нашли в лесополосе Фото: соцсети

По факту загадочной смерти 16-летней школьницы Даны из Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Одним из поводов для разбирательства стали записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как за девушкой следует мужчина на велосипеде. Также на кадрах заметно, как велосипедист бежит в лес.

- Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии (путём проведения допросов, выполнения необходимых экспертиз и т.д.), по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Отец Даны также считает, что его дочь убили.

- Есть версии, кто мог это сделать, но я хочу дождаться экспертизы, - сообщил «КП-Екатеринбург» Александр. - Но я не думаю, что это был велосипедист. На записях видно, что он кружил в одном районе. Если бы он хотел ее выследить, то ехал бы за ней с того момента, как она вышла из электрички.

8 августа 23:01 девочка вернулась в родной город на электричке, однако домой так и не пришла. На следующий день в 20:17 мама школьницы обратилась в полицию. Личный состав местного отделения МВД был поднят по сигналу «Сбор».

Полицейские обнаружили тело несовершеннолетней в овраге, в 10 метрах от дорожки в лесу. Ранее выпускница 9 класса не убегала из дома, на учете не состояла. По прибытии в Каменск-Уральский девушка оставила странное сообщение в своем Telegram-канале. После этого канал был удален. А телефон Даны так и не нашли.

- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня, - написала школьница.

Ранее отец погибшей сообщал, что причиной смерти стала передозировка синтетического наркотика.

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