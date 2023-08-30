Сейчас малыш в сознании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сын сотрудницы полиции из Артемовского Анастии Клепининой, скончавшейся при родах, находится в реанимации Областного перинатального центра в Екатеринбурге. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Ранее в больнице Артемовского сообщили, что девушка скончалась в ночь на 26 августа. Анастасии резко стало плохо, врачи приняли решение провести кесарево сечение. К несчастью, спасти жизнь роженице не удалось.

- У нас он находится в реанимации. На протяжении 72 часов проводили технологию гипотермии. Сейчас пока рано что-то говорить. Но в целом сама процедура гипотермии нормально пошла. Сейчас он в сознании. Сложно пока оценить, рано пока делать выводы. Смотрим в будущее с осторожным оптимизмом, - рассказал «КП-Екатеринбург» главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Анастасия с мужем и родными Фото: ОМВД по Артемовскому району

Анастасия Клепинина служила в патрульно-постовой службе в звании сержанта. Она и ее супруг Евгений являются продолжателями семейных династий. В Следственном комитете не комментируют смерть девушки.

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