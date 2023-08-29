В правоохранительных органах не комментируют смерть сотрудницы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Артемовском простятся с сержантом ППС Анастасией Клепининой, скончавшейся на 24-м году жизни. Девушки не стало в ночь на 26 августа. По предварительной информации, девушке резко стало плохо на 38 неделе беременности. Врачи приняли решение провести кесарево сечение.

Сейчас новорожденный находится под наблюдением специалистов Областного перинатального центра в Екатеринбурге.

- Наши врачи боролись за жизнь матери и ребёнка, - рассказал главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов. - К сожалению, женщину, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. Приношу соболезнования её близким. На уровне Министерства здравоохранения Свердловской области создана экспертная медицинская комиссия, причина смерти будет устанавливаться. По предварительному заключению комиссии, медики Артемовской ЦРБ в сложившейся ситуации действовали правильно.

Анастасия работала в патрульно-постовой службе Фото: ОМВД по Артемовскому району

Известно, что муж Анастасии также служит в полиции в звании старшего лейтенанта.

- Нашей Настеньки больше нет. Что конкретно произошло - до сих пор не знаю. С родственниками Насти я еще не общалась конкретно на эту тему, чтобы знать все наверняка. Сказали, что умерла в роддоме. 29 августа состоится прощание, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга Анастасии.

- Она была замечательной, позитивной девушкой, очень доброй и отзывчивой, - добавили в окружении свердловчанки.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. В ОМВД Артемовского также отказались комментировать смерть сержанта.

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