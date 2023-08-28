Минздрав области создал экспертную медицинскую комиссию, чтобы разобраться в случившемся Фото: «ВКонтакте»

Погибшей при родах в Артемовском оказалась 23-летняя сотрудница местного ОМВД Анастасия Клепинина. Девушка скончалась на 38-й неделе беременности. В ночь на 26 августа Анастасии резко стало плохо. Врачи местной больницы приняли решение делать кесарево сечение. К сожалению, спасти жизнь Анастасии не удалось.

По словам супруга, девушка работала в патрульно-постовой службе в звании сержанта.

Анастасия служила в полиции в звании сержанта ППС Фото: ОМВД по Артинскому району

- Наши врачи боролись за жизнь матери и ребенка. К сожалению, женщину, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. Приношу соболезнования ее близким. На уровне Министерства здравоохранения Свердловской области создана экспертная медицинская комиссия, причина смерти будет устанавливаться. По предварительному заключению комиссии, медики Артемовской ЦРБ в сложившейся ситуации действовали правильно, - заявил ранее главный врач больницы Андрей Карташов.

На момент публикации получить комментарий в региональном главке МВД и СУ СКР по Свердловской области не удалось.

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