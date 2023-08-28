Ребенок сейчас находится под наблюдением специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском скончалась молодая роженица. По словам главного врача местной больницы Андрея Карташова, в ночь на 26 августа состояние девушки резко ухудшилось. При этом врачи, по его мнению, действовали правильно. Девушка должна была стать мамой в сентябре.

- Ее роды планировались в сентябре в Областном перинатальном центре, но около двух часов ночи 26 августа она обратилась в нашу больницу в связи с резким ухудшением состояния. По жизненным показаниям ей провели кесарево сечение. Наши врачи боролись за жизнь матери и ребёнка. К сожалению, женщину, несмотря на все усилия медиков, спасти не удалось. Ребенок сейчас находится под наблюдением специалистов, - рассказал главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Напомним, что в 2019 году в Нижних Сергах при родах скончалась 22-летняя Алиса Тепикина. Семья девушки обвиняла в случившемся акушерку. Но спустя два года суд оправдал ее.

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