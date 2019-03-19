2019-03-19T10:17:12+03:00
Происшествия

На Урале после родов умерла молодая девушка

Следователи СКР возбудили уголовное дело
Олег Галимов
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Прошлым летом она вышла замуж. Фото: соцсетиПрошлым летом она вышла замуж. Фото: соцсети
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В Нижних Сергах после родов скончалась 22-летняя Алиса Прохорова. В конце февраля девушка родила дочку, но уже через два дня молодая мама умерла. Теперь разобраться в произошедшем предстоит областному минздраву и следователям СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Уголовное дело возбуждено для того, чтобы следственным путем наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах смерти женщины, которая в период с 26 по 27 февраля 2019 года находилась в ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница» в связи с родами, - сообщили в СУ СКР.

Родители девушки обвиняют врачей в халатности. Фото: соцсети

Родители девушки обвиняют врачей в халатности. Фото: соцсети

В ходе расследования силовики допросят врачей и родственников умершей, проанализируют медицинскую документацию, проведут судебную медицинскую экспертизу, целью которой будет выяснение не только точной причины смерти женщины, но и того, насколько полно, качественно и своевременно ей была оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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