На Урале после родов умерла молодая девушка

В Нижних Сергах после родов скончалась 22-летняя Алиса Прохорова. В конце февраля девушка родила дочку, но уже через два дня молодая мама умерла. Теперь разобраться в произошедшем предстоит областному минздраву и следователям СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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- Уголовное дело возбуждено для того, чтобы следственным путем наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах смерти женщины, которая в период с 26 по 27 февраля 2019 года находилась в ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная больница» в связи с родами, - сообщили в СУ СКР.

Родители девушки обвиняют врачей в халатности. Фото: соцсети

В ходе расследования силовики допросят врачей и родственников умершей, проанализируют медицинскую документацию, проведут судебную медицинскую экспертизу, целью которой будет выяснение не только точной причины смерти женщины, но и того, насколько полно, качественно и своевременно ей была оказана медицинская помощь.