На Урале оправдали акушерку, при которой скончалась молодая роженица

Сегодня дочке Алисы исполнилось два года. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижних Сергах вынесли приговор по резонансному делу о смерти 22-летней Алисы Тепикиной. Девушка скончалась после родов в начале 2019 года, позже обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявили акушерке Анне Маликовой. Однако, врача оправдали. Суд не нашел прямой связи между действиями Маликовой и смертью Алисы.

25 февраля девушка отправилась в родильное отделение, чтобы снять швы ведь до назначенного срока родов оставалась всего неделя (3 марта – прим.ред.). Обо всем происходящем девушка сообщала своему мужу по СМС.

- Это было странное и неожиданное решение, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Николай Тепикин. – Они должны были оставить ее под наблюдением, но вместо этого стали приняли решение проводить роды в тот же день. Потом Алиса перестала отвечать на мои сообщения и звонки.

Через два дня Алиса скончалась от кровопотери. А родители девушки заявляли о бесчеловечном обращении с их дочерью, якобы, ей даже выворачивали внутренние органы.

Родители Алисы намерены обжаловать приговор. Фото: СОЦСЕТИ

Мать Алисы до сих пор не может поверить, что Маликова избежала наказания. При этом прокурор просил для акушерки 2 года и 10 месяцев ограничения свободы, а также запрет заниматься врачебной деятельностью на 3 года.

- Я просто в шоке! Это кошмар какой-то! Где же справедливость? Ребенок был обескровлен! Я категорически не согласна, будем обжаловать приговор, - заявила «КП» Светлана Малюкова, мать Алисы.

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