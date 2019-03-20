«Она умирала в муках, а ее крики слышала вся больница»: родственники молодой мамы с Урала, скончавшейся после родов, рассказали свою версию событий

Жители Нижних Серег отныне боятся ходить в местную больницу. А как иначе, когда на весь город прогремела история умершей 22-летней Алисы Тепикиной. 25 февраля девушка отправилась в родильное отделение, чтобы снять швы ведь до назначенного срока родов оставалась всего неделя (3 марта – прим.ред.).

Обо всем происходящем девушка сообщала своему мужу по СМС.

- Это было странное и неожиданное решение, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Николай Тепикин. – Они должны были оставить ее под наблюдением, но вместо этого стали приняли решение проводить роды в тот же день. Потом Алиса перестала отвечать на мои сообщения и звонки.

Алиса и Николай поженились летом прошлого года. Фото: соцсети

После этого девушку перевели в реанимацию, где она пробыла еще два дня. Ранним утром 27 февраля мать, отец и бабушка Алисы отправились в больницу, чтобы узнать о ее состоянии. По телефону им лишь отвечали, что «состояние тяжелое, боремся за ее жизнь», но никакого внятного объяснения или диагноза дать не могли.

- Около полудня мы поехали туда и потребовали встречи с ее лечащим врачом, но никто так и не вышел, - делится отец Алисы. – Спустя час к нам подошел заведующий отделением и сообщил о смерти дочки. Нас пустили к ней в палату, на тот момент она была уже вся синяя и холодная как лед. Мы сразу поняли, что она умерла еще вчера, но от нас это скрывали.

Нижние Серги – маленький город и почти все друг друга знают. Вот и у семьи Алисы нашлись знакомые в больнице. По их словам, уже после рождения на свет дочки у девушки не отделилась плацента.

У пары родилась дочка, но сразу после родов Алиса впала в кому. Фото: соцсети

- Гинеколог стала грубо тянуть ее, - рассказывает отец умершей. – Говорят, крики моей дочери было слышно по всей больнице, она умирала в мучениях. Это же какое-то средневековье! Потом у Алисы случился выворот матки, а затем болевой шок и она впала в кому.

Выяснить причины трагедии предстоит следователям СКР, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции предусматривают наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

В ближайшее время силовики опросят родственников Алисы и врачей городской больницы. В областном минздраве отметили, что также начали собственную проверку.

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