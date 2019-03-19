Сгнил заживо: в Екатеринбурге суд поставил точку в деле умершего после операций экс-майора полиции

Верх-Исетский суд Екатеринбург поставил точку в деле о смерти 58-летнего майора полиции в отставке Вячеслав Лопатина. Еще в 2017 году у мужчины возникла деликатная проблема – у него начала выпадать прямая кишка и стал готовиться к операции в ОКБ № 1.

Ее провели 5 июля 2017 года, и, на первый взгляд, все прошло успешно и уже через неделю Вячеслава Павловича выписали домой. После этого состояние экс-силовика резко ухудшилось и его госпитализировали в Первоуральскую городскую больницу, где провели еще пять операций.

Вячеслав Петрович работал участковым почти четверть века. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

17 июля врачи поставили диагноз - несостоятельность шва, эвентрация кишечника. К тому моменту швы разошлись, и из них выделялся гной. Через два дня Вячеслава Павловича ввели в искусственную кому. Его жена и двое сыновей умоляли перевести его в одну из больниц Екатеринбурга, где он бы был под присмотром более опытных, на их взгляд, специалистов. 24 июля они узнали о смерти самого близкого им человека.

Спустя три месяца следователь СКР возбудил уголовное дело по статье ч. 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

У бывшего полицейского осталась жена, двое сыновей и внук. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

- Это была обычная плановая операция, - делится пасынок Вячеслава. – Моего отца выписали с мокрым швом, до сих пор в голове не укладывается, как врачи могут допускать такое.

Согласно официальным документам, при оказании медицинской помощи мужчине в городской больнице были допущены три ошибки: диагностическая, тактическая и организационная. Получается, что медики неверно оценили масштабы проблемы, неправильно ее решали и вовремя не связались с более компетентными специалистами для консультации и перевода Вячеслава Петровича в специализированное лечебно-профилактическое учреждение.

Факт нарушений при оказании медицинской помощи признали и в областном минздраве.

В своем заключении патологоанатом указал три причины смерти. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

Родственники Вячеслава требовали с каждой из больниц по 4 миллиона рублей компенсации, но суд существенно уменьшил сумму выплат.

- Верх-Исетский районный суд в гражданском процессе вынес решение, в соответствии с которым был установлен факт ненадлежащего оказания медицинских услуг обеими больницами. Итого взыскано в пользу вдовы - 500 000 рублей, в пользу сына, который сейчас служит в армии - 300 000 рублей. Пасынка сочили ненадлежащим истцом, несмотря на то, что в уголовном деле он признан потерпевшим, - рассказал «КП» защитник семьи Роман Качанов.

Уголовное дело возбудили спустя три месяца после смерти мужчины. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

Получить комментарий от пресс-службы минздрава Свердловской области на момент публикации не удалось.