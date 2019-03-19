2019-03-19T17:04:49+03:00
Происшествия

Сгнил заживо: в Екатеринбурге суд поставил точку в деле умершего после операций экс-майора полиции

Его жене и сыну должны выплатить 800 тысяч рублей
Олег Галимов
Поделиться:
Вячеслав Лопатин перенес шесть операцийВячеслав Лопатин перенес шесть операцийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Верх-Исетский суд Екатеринбург поставил точку в деле о смерти 58-летнего майора полиции в отставке Вячеслав Лопатина. Еще в 2017 году у мужчины возникла деликатная проблема – у него начала выпадать прямая кишка и стал готовиться к операции в ОКБ № 1.

Ее провели 5 июля 2017 года, и, на первый взгляд, все прошло успешно и уже через неделю Вячеслава Павловича выписали домой. После этого состояние экс-силовика резко ухудшилось и его госпитализировали в Первоуральскую городскую больницу, где провели еще пять операций.

Вячеслав Петрович работал участковым почти четверть века. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

Вячеслав Петрович работал участковым почти четверть века. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

17 июля врачи поставили диагноз - несостоятельность шва, эвентрация кишечника. К тому моменту швы разошлись, и из них выделялся гной. Через два дня Вячеслава Павловича ввели в искусственную кому. Его жена и двое сыновей умоляли перевести его в одну из больниц Екатеринбурга, где он бы был под присмотром более опытных, на их взгляд, специалистов. 24 июля они узнали о смерти самого близкого им человека.

Спустя три месяца следователь СКР возбудил уголовное дело по статье ч. 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

У бывшего полицейского осталась жена, двое сыновей и внук. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

У бывшего полицейского осталась жена, двое сыновей и внук. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

- Это была обычная плановая операция, - делится пасынок Вячеслава. – Моего отца выписали с мокрым швом, до сих пор в голове не укладывается, как врачи могут допускать такое.

Согласно официальным документам, при оказании медицинской помощи мужчине в городской больнице были допущены три ошибки: диагностическая, тактическая и организационная. Получается, что медики неверно оценили масштабы проблемы, неправильно ее решали и вовремя не связались с более компетентными специалистами для консультации и перевода Вячеслава Петровича в специализированное лечебно-профилактическое учреждение.

Факт нарушений при оказании медицинской помощи признали и в областном минздраве.

В своем заключении патологоанатом указал три причины смерти. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

В своем заключении патологоанатом указал три причины смерти. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

Родственники Вячеслава требовали с каждой из больниц по 4 миллиона рублей компенсации, но суд существенно уменьшил сумму выплат.

- Верх-Исетский районный суд в гражданском процессе вынес решение, в соответствии с которым был установлен факт ненадлежащего оказания медицинских услуг обеими больницами. Итого взыскано в пользу вдовы - 500 000 рублей, в пользу сына, который сейчас служит в армии - 300 000 рублей. Пасынка сочили ненадлежащим истцом, несмотря на то, что в уголовном деле он признан потерпевшим, - рассказал «КП» защитник семьи Роман Качанов.

Уголовное дело возбудили спустя три месяца после смерти мужчины. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

Уголовное дело возбудили спустя три месяца после смерти мужчины. Фото: предоставлено родственниками Вячеслава Лопатина

Получить комментарий от пресс-службы минздрава Свердловской области на момент публикации не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Ребенок играл рядом с мертвой бабушкой и пытался ее разбудить, чтобы она его покормила". Отец мальчика-маугли признался в убийстве собственной матери
6-летний мальчик с самого детства жил в настоящем аду. Его брат близнец погиб в туалете, а отец-садист постоянно избивал жену и мать. Теперь плохо развитого Мишу отправили в интернат [эксклюзив kp.ru, видео]
«Меня душили и били до полусмерти»: Петербургский миллиардер впервые после похищения в Абхазии рассказал о 100 днях плена
Бизнесмен, за которого требовали 200 миллионов рублей, заявил, что голливудские блокбастеры меркнут на фоне его жизни, и объяснил, почему он находится в розыске Интерпола за вооруженный захват 40 человек [видео]
Новости 24
Владельцы карт «Мир» от УБРиР теперь заправляются на «Газпромнефти» с кешбэком 10%
На улице Горького на женщину упал лед с крыши
На улице Горького на женщину упал лед с крыши
Жительнице Алапаевска грозит два года тюрьмы за торговлю опасной водкой
В Екатеринбурге за 20 миллионов проведут встречу выпускников КВН
На почте Екатеринбурга поймали студента, который заказывал и торговал наркотиками из Китая
«Куда потрачены 460 миллионов?»: депутаты Гордумы Екатеринбурга раскритиковали расходы на работу с молодежью
В Екатеринбурге пешехода насмерть придавило светофором, в который врезалась фура
Первоуралец отсудил 130 тысяч за яму, в которой погнул диски своей BMW
В Академическом микрорайоне Екатеринбурга загорелся цветочный магазин
В Екатеринбурге посадили сутенера, снабжавшего сауны и бани проститутками
Бытовые лайфхаки: дети отлично знают, как пользоваться вещами взрослых
Жуйте и стригитесь: вслед за бургерной Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп
На въездах в Екатеринбург появятся три новые стелы