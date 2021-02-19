Алиса родила дочку перед смертью. Фото: СОЦСЕТИ

25 февраля Нижнесергинский районный суд вынесет приговор бывшему врачу-акушеру местного роддома Анне Маликовой, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, по вине женщины скончалась 22-летняя Алиса Тепикина, девушка умерла сразу после того, как родила дочку. Вскрытие показало, что роженице вывернули внутренние органы, от чего началось кровотечение.

Государственный обвинитель учел наличие у Маликовой трех детей и запросил для акушерки 2 года и 10 месяцев ограничения свободы, а также запрет заниматься врачебной деятельностью на три года. То есть, наказание, не предусматривающее отбывание наказания в колонии общего режима или колонии-поселении. Родственники Алисы крайне негативно восприняли возможность такого мягкого приговора.

- Я хочу, чтобы ее пожизненно отстранили от работы в медицине и посадили лет так на 10, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Светлана Малюкова, мать Алисы. – Моя дочь три часа истекала кровью. Когда прибыла Медицина катастроф, чтобы удалять матку, вылилось 200 миллилитров крови. То есть тело уже было обескровлено! Лишь заведующая отделением не испугалась увольнения и подтвердила, что у Алисы было кровотечение.

Экспертиза установила причинно-следственную связь между действиями акушерки и смертью Алисы. Фото: СОЦСЕТИ

По словам семьи погибшей, Анна Маликова живет в гражданском браке, а после скандала переехала в Первоуральск. Несмотря на суд и уголовное преследование она по-прежнему принимает роды.

- Мало ли что мы хотим. Уже сложилось впечатление, что суд встал на ее сторону. Если не сядет – будем подавать апелляцию, - добавила Светлана Малюкова.

Скоро дочке Алисы исполнится два года, девочка живет вместе с отцом.