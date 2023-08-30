Девушка скончалась в больнице Артемовского Фото: Артем КИЛЬКИН

Сержант патрульно-постовой службы Артемовского ОМВД Анастасия Клепинина, скончавшаяся при родах, пошла в полицию по стопам родителей. По информации городского отделения, Анастасия и ее муж Евгений являлись продолжателями семейных династий. Известно, что свекр девушки прослужил в полиции 25 лет и занимал пост начальника уголовного розыска.

Муж Анастасии также работает в полиции Фото: ОМВД по Артемовскому району

- Когда Настя познакомилась с Женей, он еще работал в ГИБДД. Потом перевелся, а Настя пошла служить в ППС, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая девушки.

С Анастасией Клепининой простились 29 августа. Как стало известно «КП-Екатеринбург», новорожденный сейчас находится под наблюдением в Областном перинатальном центре в Екатеринбурге.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют смерть девушки.

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