«Задушил велосипедист или отравили наркотиками»: главные версии загадочной гибели 16-летней школьницы на Урале

Дана возвращалась домой одна поздно вечером. Фото: соцсети

Поздним вечером 8 августа 16-летняя Дана вернулась в родной Каменск-Уральский на электричке. Выпускница 9 класса ездила в Екатеринбург, чтобы пройти стажировку и устроиться на подработку.

Девушка не успела на городской автобус, поэтому оставила в своем telegram-канале странное сообщение: «Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

После этого канал девушки был удален, а спустя почти сутки полицейские обнаружили тело Даны в яме, в 10 метрах от лесополосы. Ее телефон найти так и не удалось. «КП-Екатеринбург» собрала все версии загадочной гибели 16-летней школьницы.

Родители считают, что девушку убили. Фото: соцсети

«ПРОСИЛА НЕ ЗАБИРАТЬ ЕЕ»

В Каменске-Уральском Дана воспитывалась в многодетной семье. Девушка была старшей из шестерых детей. Ее родители давно развелись, поэтому Дана жила с мамой и отчимом. Совсем недавно она окончила 9 класс и подала документы в педагогический колледж в Екатеринбурге.

- Дана была доброй, компанейской и жизнерадостной девочкой. Хорошо училась, никого не обижала, мечтала работать с детьми, - в один голос описывают школьницу друзья и знакомые.

8 августа Дана вышла с электрички в 23:01. Ей предстояло пройти около 6 километров до дома. В 23:05 девушка опубликовала сообщение в telegram-канале с просьбой не убивать ее.

Перед смертью девушка опубликовала пророческое сообщение в своем telegram-канале. Фото: читатель «КП»

- Многие думают, что она предчувствовала, что с ней может что-то случиться, и хотела себя обезопасить, - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец погибшей Александр. - Мне кажется, она написала это, чтобы потом упрекнуть своего парня, который вроде бы должен был ее встретить, но не пришел. Мы в тот вечер с ней созванивались. Она попросила меня не забирать ее. Наверное, хотела ему утром предъявить, что ей одной пришлось домой возвращаться.

«ПРЕДСКАЗАЛА СВОЮ СМЕРТЬ»

Последний, с кем девушка выходила на связь по телефону, как раз, и был ее молодой человек. В 23:30 она проходила мимо кафе «Арарат», встретила собаку и записала своему парню пророческое видео.

- Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня! Иди сюда, ну собака, иди сюда! - говорит, по словам отца, в ролике девушка.

В то, что молодой человек все же мог прийти за девушкой и что-то с ней сделать, отец Даны не верит.

Отец погибшей школьницы Александр (на фото с маленькой Даной) провел собственное расследование. Фото: соцсети

- Они встречались два года, были в прекрасных отношениях. Ему я доверяю, - добавляет Александр.

Мама Даны не знала, что ее дочь уехала в Екатеринбург. По словам отца девушки, она давно не докладывает родителям о каждом шаге. Пропажу дочери женщина заметила вечером 9 августа и в 20:17 обратилась в полицию. Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов нашли тело девушки в овраге недалеко от тротуарной дорожки вдоль лесопарковой зоны.

Телефон девушки найти так и не удалось. По словам друзей школьницы, ее telegram-канал был удален. Кем именно – до сих пор не известно.

Дана недавно окончила 9 класс и подала документы в педагогический. Фото: соцсети

«УМЕРЛА ОТ ОТЕКА ЛЕГКИХ?»

Следователь СК сообщил отцу 16-летней школьницы, что предварительной причиной смерти стала передозировка синтетическим наркотиком. Точный химический состав вещества станет известен лишь через месяц.

Мама Даны отказывается общаться с журналистами. Но оба родителя не верят, что девушка могла сама употребить наркотики. Выпускница 9 класса вела здоровый образ жизни, не курила и не пила.

- Не исключаю, что ее кто-то отравил. У нее были все признаки отека легких. Но сама она бы точно не стала ничего употреблять, - уверен отец девочки.

По пути домой за Даной долгое время ехал мужчина на велосипеде. Фото: кадр из записи с камер наблюдения

ПРЕСЛЕДОВАЛ ВЕЛОСИПЕДИСТ

Александр начал собственное расследование. Вместе с волонтерами он собрал записи с камер наблюдения, где проходила его дочь. На нескольких из них видно, как за девушкой долгое время едет мужчина на велосипеде.

- На камерах видно, что он сначала преследует Дану, а потом спустя время возвращается назад. Нелогичный маршрут. Он сделал большой крюк, получается. Может, пытался избежать встречи с возможными свидетелями. По его поведению я однозначно уверен, что он может быть причастен, - рассказывает отец погибшей. - При этом следователь исключает версию, что ее могли задушить, раз следов насильственной смерти не обнаружено. Но мужчина на велосипеде ее раза в два крупнее, вполне мог применить физическую силу и задушить так, чтобы не было синяков и следов на шее.

На данный момент на мужчину составили фоторобот, и его разыскивает полиция. По мнению Александра, велосипедист не мог оказаться кем-то из знакомых Даны.

- У нее не было ни с кем конфликтов. Она никому не переходила дорогу, - поясняет мужчина.

Отец Даны подозревает, что с его дочерью мог расправиться преследующий ее велосипедист. Фото: соцсети

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

После обнародованных записей с камер наблюдения в Следственном комитете по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК «Убийство».

- Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии (путем проведения допросов, выполнения необходимых экспертиз и т.д.), по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Позднее Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на свой контроль дело о гибели школьницы. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить подробный доклад по доводам, озвученным в публикации, и о предварительных результатах расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нашей Настеньки больше нет»: на Урале простятся с сержантом полиции, скончавшейся при родах. Друзья рассказали о молодой роженице, скончавшейся в роддоме Артемовского (подробнее)