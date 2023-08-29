Бастрыкин поручил свердловскому СКР раскрыть дело о гибели 16-летней школьницы

Тело школьницы нашли 10 августа Фото: читатель «КП»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное следственным отделом по городу Каменск-Уральский после смерти 16-летней школьницы в аппарат регионального Следственного управления.

В СК объяснили, что такое решение было принято после появившейся информации о том, что отец девочки критикует работу следователей.

- Я не могу утверждать, что следователи ничего не делали. Но, во всяком случае, записи с камер мы самостоятельно собирали, соцсети Даны мы самостоятельно просмотрели и удалили. Этого мужчину на велосипеде мы сами нашли, - заявляет Александр.

Также глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить подробный доклад по доводам, озвученным в публикации, и о предварительных результатах расследования.

- В ходе следствия будут проверены различные версии произошедшего, в том числе установлены лица, которые попали в поле зрения видеокамер, также назначен и проводится комплекс экспертиз, - добавили в СК России.

Ранее стало известно, что по факту загадочной смерти 16-летней школьницы из Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Одним из поводов для разбирательства стали записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как за девушкой следует мужчина на велосипеде. Также на кадрах заметно, как велосипедист бежит в лес.

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