«Не пьет и не курит»: соседи рассказали о велосипедисте, обвиняемом в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского

Эдуард работает стропальщиком на заводе. Фото: Олег Галимов, соцсети

В Каменске-Уральском избрали меру пресечения 34-летнему стропальщику Эдуарду Голикову. По решению суда, он пробудет под стражей до 10 октября 2023. Именно Эдуарда Голикова обвиняют в резонансном убийстве 16-летней Даны.

Квартира, где живет Эдуард Голиков, расположена всего лишь в 50 метрах от Синарского районного суда, который в итоге и арестовал велосипедиста.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» поговорил с соседями предполагаемого убийцы 16-летней школьницы.

ВЕРНУЛАСЬ НА ПОЗДНЕЙ ЭЛЕКТРИЧКЕ И ПОШЛА ЧЕРЕЗ ЛЕС

Напомним, выпускница девятого класса исчезла вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга на поздней электричке. До дома ей нужно было пройти около 6 километров. Дорога пролегала, в том числе, через лес. Что произошло дальше – до сих пор доподлинно неизвестно.

На следующий день родственники Даны обратились в полицию. 9 августа 16-летнюю девушку нашли в лесу - без видимых следов смерти. Загадочности этой истории придало то, что перед смертью Дана опубликовала странное сообщение в своем Telegram-канале. Там она то ли в шутку, то ли всерьез попросила ее не убивать. Затем канал был удален, а смартфон девушки пропал.

Перед смертью девушка остравила странное сообщение. Фото: читатель "КП"

Отец девушки Александр Ильиных заявлял о том, что она могла погибнуть от передозировки наркотиков. Однако впоследствии он начал сомневаться в этой версии и наоборот стал говорить, что Дана никогда не была замечена в подобном. Что стало причиной гибели девушки, до сих пор загадка. Ни полиция, ни Следственный комитет об этом не говорят.

Девочка воспитывалась в многодетной семье Фото: читатель «КП»

ЗАГАДОЧНЫМ ВЕЛОСИПЕДИСТОМ ОКАЗАЛСЯ СТРОПАЛЬЩИК С ЗАВОДА

В конце августа в пабликах Каменска-Уральского появились кадры с загадочным велосипедистом. Он по пятам ехал за Даной не меньше 15 минут (столько длилась видеозапись), а потом устремился за ней в лес. Оперативники установили адрес велосипедиста, но чтобы его поймать, им пришлось сутки сидеть в засаде. Позже силовики нашли и телефон девушки.

Эдуарду Голикову предъявили обвинения по двум уголовным статьям: «Убийство» (105 УК РФ) и «Кража» (158 УК РФ).

- Обвинение в убийстве предъявлено по «беспределу». Он ее не убивал! С его слов, девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же - в лесу. Вину в убийстве не признает, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат обвиняемого Татьяна Докучаева.

На вопрос о том, почему он не вызвал скорую девушке, которая якобы нуждалась в медицинской помощи, Эдуард ответил: «не счел нужным».

На вопросы журналистов обвиняемый в убийстве не отвечал Фото: Олег ГАЛИМОВ

Вот как эти слова обвиняемого прокомментировал отец погибшей девушки Александр Ильиных:

- Я уверен, что Дану убил велосипедист. Без его помощи она в яме бы не оказалась. Его доводы о том, что он увидел, как она туда ложится и просто забрал телефон, полная чушь. Почему он тогда не помог, не спросил, что с ней? Если меру пресечения решат изменить, я это решение обжалую, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец Даны.

Во время суда по избранию меры пресечения на вопросы журналистов заводчанин отвечать не стал.

БЫЛ ДОМОСЕДОМ И ЖИЛ В КВАРТИРЕ БАБУШКИ

Эдуард Голиков, обвиняемый в убийстве 16-летней девушки, до момента задержания жил в квартире бабушки. По словам соседей, прошлой ночью следователи провели там обыск.

В причастность стропальщика к убийству соседи не верят. - Он домосед. Никуда кроме работы не ходит, у него смены по 12 часов. Велосипед недавно вот купил себе. Не пьет и даже курит. Сожительница у него была, но они расстались. Бабушка скончалась четыре года назад. Вот он и остался один. Мама его живет в другом доме, - рассказали «КП-Екатеринбург» соседи.

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