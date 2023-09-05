После смерти бабушки Эдуард Голиков жил один в трехкомнатной квартире Фото: «Одноклассники»

В Каменске-Уральском продолжается расследование смерти 16-летней Даны. Школьница скончалась в ночь на 9 августа, когда шла домой от железнодорожной станции. Спустя сутки тело девушки нашли в лесополосе. По обвинению в убийстве и краже телефона Даны арестован 34-летний стропальщик Эдуард Голиков. Вину в тяжком преступлении он отрицает.

Однако, по мнению бывшей соседки, Эдуард мог напасть на девушку на фоне одиночества.

- Я жила в доме на улице Тевосяна половину жизни. Сначала жила в третьем подъезде, а потом в первом – на этаж выше от Эдуарда, - вспоминает в разговоре с «КП-Екатеринбург» жительница Каменска-Уральского Алена. – Мы познакомились, когда мне было около 15-16 лет. Я тогда работала в магазине. А у него такой взгляд был, как у маньяка. Вроде ничего плохого не сделал. Но от взгляда и ухмылки меня в дрожь бросало. Он предлагал провожать меня до дома. А потом, когда он понял, что мы соседи, то стал чаще приставать. Меня лишь спасало, что я всегда была с кем-то. Мне казалось очень странным, что со мной пытается познакомиться взрослый мужчина. Он звал к себе в гости, хотел «общаться». Думаю, что я не одна такая.

Тело Даны нашли в лесу Фото: соцсети

Нынешние соседи Эдуарда рассказывали, что заводчанин ведет замкнутый образ жизни. Голиков проживал в трехкомнатной квартире своей бабушки, которая скончалась несколько лет назад.

- Мне исполнилось 18, и я стала жить в этом доме отдельно от родителей. Тогда Эдуарда я видела в не очень хорошем состоянии. В годах 2018-2020 он часто пил. Был в компании местных алкашей. Никогда не видела его вместе с девушкой или женщиной, - добавила Алена.

1 сентября Синарский районный суд арестовал Эдуарда Голикова до 10 октября.

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