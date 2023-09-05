«Я ни о чем не жалею»: перед смертью 16-летняя Дана написала трогательное послание в будущее

16-летняя Дана раскрыла душу в школьном эссе. Фото: соцсети

Перед загадочной гибелью 16-летняя Дана из Каменска-Уральского написала трогательное письмо в будущее. Напомним, поздним вечером 8 августа школьница приехала из Екатеринбурга на электричке и, так как автобусы в это время уже не ходили, пошла домой пешком. К вечеру 9 августа ее тело нашли в яме в десяти метрах от лесополосы.

«УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТО БЫЛО УБИЙСТВО»

По словам отца Даны Александра Ильиных, предварительно причиной смерти стала передозировка синтетическим веществом. Каким именно – станет известно после экспертизы в сентябре.

Однако позднее под подозрением в ее убийстве девушки арестовали 34-летнего сотрудника завода из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова. В ту роковую ночь мужчина следовал за Даной на велосипеде и попал на камеры видеонаблюдения. Сам Голиков вину отрицает. Но отец Даны, как и все ее родные и близкие, убеждены, что это было убийство.

Больше всего девушка мечтала стать хорошим педагогом. Фото: соцсети

- Я не верю, что она могла умереть от передозировки наркотиком. Дана была чудесной, доброй, общительной и целеустремленной девочкой. Она хотела стать педагогом, вела здоровый образ жизни, не пила и не курила, - рассказывает отец погибшей школьницы.

Этим летом Дана окончила девятый класс и подала документы в педагогический колледж в Екатеринбурге. По словам родных, она мечтала снимать в столице Урала квартиру, поэтому 8 августа поехала в город, чтобы устроиться на подработку.

«МЕЧТАЮ ОТКРЫВАТЬ ДЕТЯМ НОВЫЕ МИРЫ»

Классная руководительница Даны Наталья Викторовна передала «КП-Екатеринбург» эссе, которое девушка написала на вступительных экзаменах в колледж.

По словам родителей, Дана была активной и жизнелюбивой девушкой. Фото: соцсети

«На выбор моей профессии повлияли многие факторы. С детства у меня было много самых разных вариантов, но всегда приходила к выводу, что больше всего хочу быть педагогом. Многие говорят, что педагог – это очень тяжелая профессия, безусловно, работать с детьми непросто, но у меня она вызывает лишь положительные эмоции. С самого детства я проводила много времени со своими младшими братьями и сестрой. Я очень часто проводила время с детьми, как в школе, так и на улице, в гостях. Еще одна причина, почему я хочу стать педагогом – мне нравится организовывать работу и следить за порядком ее проведения. Я выбрала именно данную специальность, потому что она мне действительно «по душе», и я не сожалею. Я хочу, быть не просто учителем, а педагогом, к которому дети смогут обратиться в любой момент, даже если этот вопрос не касается учебного процесса, так как учитель помимо школьных знаний должен объяснять ученикам простые жизненные вещи, которые касаются каждого из нас. В свое время меня окружали прекрасные педагоги, профессионалы, на которых мне хочется быть похожей. Вспоминая, какой была моя классная руководительница, как легко к ней можно было обратиться за любой помощью или советом, мне искренне хочется быть хоть немного похожей на нее. Учитель начальных классов – особая профессия. Ведь ты являешься человеком, который будет открывать день за днем что-то новое для ребенка. И их успех, будет успехом и для меня».

По словам Натальи Викторовны, Дана еще в восьмом классе объявила ей, что хочет стать педагогом и что учиться намерена именно в Екатеринбурге.

- Она действительно очень хорошо справлялась с младшими братом и сестрой. В школе всегда была активной и творческой ученицей. Вместе с девочками они рисовали газеты и поздравления к праздникам. Дана не просила у меня никаких советов по воспитанию детей, но, возможно она видела, что я всегда стараюсь с учениками сохранять доверительные отношения. Дана видела, что, порой ее одноклассники могли рассказать мне то, чего не рассказывали даже своим родителям, - рассказала классная руководительница Даны.

Под подозрением в убийстве школьницы задержали 34-летнего Эдуарда Голикова Фото: Олег ГАЛИМОВ

Отметим, одной из главных загадок в гибели 16-летней Даны до сих пор является странное сообщение, которое она оставила в своем telegram-канале. В нем девушка обращается к жителям Каменска-Уральского с просьбой не убивать и не насиловать ее. После этого канал был удален, а телефон долгое не могли найти. Однако позднее задержанный под подозрением в убийстве школьницы признался, что это он украл у девушки телефон.

Перед смертью девушка оставила странное сообщение в своем telegram-канале. Фото: соцсети

Историей гибели Даны заинтересовался Андрей Малахов. Отец девушки прял участие в его программе в надежде восстановить справедливость. На шоу, выпуск которого вышел 4 сентября, заявили, что девушка могла умереть после выпитого энергетика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Прошу меня не убивать»: что известно о загадочной гибели 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. 16-летняя школьница из Каменска-Уральского перед смертью пила энергетик (подробнее)

«Могла умереть от энергетика»: на шоу Малахова назвали новую версию гибели 16-летней Даны на Урале. На шоу Малахова заявили, что 16-летняя Дана могла умереть от энергетика (подробнее)