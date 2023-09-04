Девушка пропала 8 августа. Фото: соцсети, Олег Галимов "КП"

Вечером 8 августа 16-летняя Дана приехала в родной Каменск-Уральский на электричке. Выпускница 9 класса ездила в Екатеринбург подавать документы в педагогический колледж. На часах было около 23:00. Девушке предстояло пройти около шести километров. Но домой Дана так и не дошла. «КП-Екатеринбург» собрала все, что известно о гибели 16-летней школьницы в Каменске-Уральском.

ГИБЕЛЬ 16-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО: ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШЕЙ ДЕВУШКЕ

Дана воспитывалась в многодетной семье. Девочка была старшей из шестерых детей. Родители ее давно в разводе, а в Каменске-Уральском 16-летняя девушка жила с мамой и отчимом. В этом году окончила 9 класс.

- Добрая, компанейская и жизнерадостная девочка. Хорошо училась, никого не обижала, мечтала работать с детьми, - в один голос описывают школьницу друзья и знакомые.

В день своей гибели - 8 августа в 23:05 - Дана опубликовала странное сообщение в Telegram-канале: «Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня»… Но шутка оказалась пророческой.

Спустя почти сутки полицейские обнаружили тело Даны в канаве, в 10 метрах от лесополосы. Телефона при ней не оказалось.

Перед смертью девушка остравила странное сообщение. Фото: читатель "КП"

- Многие думают, что она предчувствовала, что с ней может что-то случиться, и хотела себя обезопасить, - говорит отец погибшей Александр. - Мне кажется, она написала это, чтобы потом упрекнуть своего парня, который должен был ее встретить, но не пришел. Мы в тот вечер с ней созванивались. Она попросила меня не забирать ее. Наверное, хотела ему утром предъявить, что ей одной пришлось домой возвращаться.

Вопросы вызывает и тот факт, что канал погибшей 16-летней девушки из Каменска-Уральского в Telegram, в котором было 66 подписчиков, оказался удален той же ночью. Кто это сделал до сих пор остается неясным. Может, Дана хотела таким образом заставить своего парня переживать? Или это сделал предполагаемый убийца? Но зачем?

Последний, с кем девушка выходила на связь по телефону, как раз, и был ее молодой человек. Но в то, что это он мог навредить Дане, никто не верит.

- Они встречались два года, были в прекрасных отношениях. Ему я доверяю, - добавляет Александр.

В 23:30 Дана проходила мимо кафе «Арарат», встретила собаку и записала своему парню видео.

- Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу – говорит в ролике девушка. - Собака, не ешь меня! Иди сюда, ну собака, иди сюда!

ВЕРСИИ ГИБЕЛИ 16-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

По словам отца девушки, 16-летняя Дана давно не докладывала родителям о каждом своем шаге. 8 августа ее мать вместе с супругом и младшими детьми находилась на даче. О том, что дочери нет дома женщина, по словам Александра, даже не догадывалась. И лишь 9 августа, вернувшись домой, семья забеспокоилась. В 20:17 женщина обратилась в полицию.

Перед смертью Дана выпила энергетик. Фото: соцсети

Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов нашли тело девушки в овраге, недалеко от тротуарной дорожки вдоль лесопарковой зоны. Телефона при ней не было. По данным источника «КП» следов криминала на теле девушки обнаружено не было. Предварительную причину смерти на следующий день озвучил и отец Даны:

- Следователь сказал, что предварительно причина смерти наступила от передозировки не выявленным химическим синтетическим веществом, - растерянно говорил он. – Я даже представить не могу, где дочка взяла наркотик.

Мама Даны отказывается общаться с журналистами. Но оба родителя не верят, что девушка могла сама употребить наркотики. Выпускница 9 класса вела здоровый образ жизни, не курила и не пила.

Каким именно веществом могла отравиться девушка – станет известно после экспертизы в сентябре. Но есть и еще одна деталь. «КП» удалось найти видео, которое Дана отправила в день смерти своей подруге. На ролике девушка говорит, что пьет энергетик. Вполне возможно, что эта была не единственная баночка. Не так давно в Крыму случилась ужасная трагедия: 14-летний подросток впал в кому и через несколько дней умер после употребления энергетического напитка. Врачи тогда предположили, что смерть наступила из-за отравления химическим веществом. Возможно, Дане тоже стало плохо именно после энергетика.

16-ЛЕТНЮЮ ШКОЛЬНИЦУ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО МОГ УБИТЬ ПРЕСЛЕДОВАВШИЙ ЕЕ ВЕЛОСИПЕДИСТ

Новый поворот в деле появился 29 августа. Тогда в пабликах Каменска-Уральского были опубликованы видео с городских камер видеонаблюдения. На них прослеживается путь Даны от вокзала в сторону дома. На записях видно, как за девушкой долгое время едет мужчина на велосипеде.

- На камерах видно, что он сначала преследует Дану, а потом спустя время возвращается назад. Нелогичный маршрут. Он сделал большой крюк. По его поведению я однозначно уверен, что он может быть причастен, - рассказывает отец погибшей. - При этом следователь исключает версию, что ее могли задушить, раз следов насильственной смерти не обнаружено.

29 августа в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на свой контроль дело о гибели школьницы.

30 августа загадочного велосипедиста задержали. Им оказался 34-летний заводчанин из Каменска-Уральского Эдуард Голиков. По словам его соседей, он живет в трехкомнатной квартире и ведет замкнутый образ жизни. А друзья называют его «скромным и адекватным».

- Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки изъяты, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Весь день провел на полиграфе, потом его отпустили, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией. - Мужчина был ранее судим за преступления имущественного характера. Но наказание не было связано с реальным лишением свободы. Его опознали коллеги после публикаций записей с камер.

Выяснилось, что именно Голиков забрал телефон Даны.

1 сентября 2023 года в Синарском районном суде Каменска-Уральского ему избрали меру пресечения.

ГИБЕЛЬ 16-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ: КОГО ОБВИНЯЮТ В СМЕРТИ ДЕВУШКИ

В суд Голикова привели в наручниках. Лицо мужчины не выражало никаких эмоций. Он лишь недовольно оглядел присутствующих в суде журналистов, пока его вели по коридору. Заседание проходило в закрытом режиме. Следователь Вячеслав Шустов ходатайствовал об аресте, адвокат Голикова Татьяна Докучаева настаивала на домашнем аресте.

Стропальщик отрицает вину в убийстве и уверяет, что лишь взял телефон девушки Фото: Олег ГАЛИМОВ

Эдуарду Голикову предъявлено обвинение по статьям «Убийство» (ст. 105 УК РФ), а также в «Кража» (ст. 158 УК РФ) (речь идет о сотовом телефоне девушки, который пропал. - Прим. ред.).

- Обвинение в убийстве предъявлено по «беспределу». Он ее не убивал. С его слов, он за ней не следил. Просто ехал рядом. А потом девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же в лесу. Вину в убийстве не признает, - говорит адвокат Голикова Татьяна Докучаева. - Почему не сообщил? Почему скорую не вызвал? Я спрашивала его об этом. Он сказал, что не считал нужным. Точная причина смерти ребенка станет известна после экспертизы.

В Синарском районном суде Каменска-Уральского Эдуарду Голикову избрали меру пресечения в виде ареста до 10 октября 2023 года.

- Он не признал вину. Но я рада, что его закрыли, - поделилась после суда мама Даны Инга Ильина.

Отец Даны также уверен, что именно Голиков может быть причастен к смерти девушки. Впрочем, вопросов по-прежнему остается много. Как Голиков мог убить девушку, если следов криминала обнаружено не было? Мог ли он ее напугать до смерти? Да, такое тоже бывает. Почему отец со слов следователей говорил о передозировке? Может, для того, чтобы запутать истинного убийцу? «Комсомолка» продолжит следить за развитием этой истории.