Эдуард Голиков не прятал своего лица во время избрания меры пресечения. Фото: Олег ГАЛИМОВ/Соцсети

В Свердловской области избрали меру пресечения для 34-летнего стропальщика из Каменска-Уральского Эдуарда Голикова. Ранее судимого мужчину обвиняют в убийстве 16-летней Даны. Тело девушки было обнаружено в лесополосе вечером 9 августа.

ПРЕДСКАЗАЛА СВОЮ СМЕРТЬ?

Предварительно, девушка скончалась за сутки до этого, когда шла домой от железнодорожной станции. Накануне Дана ездила в Екатеринбург, чтобы подать документы на поступление в педагогический колледж. Вернувшись, в родной город, она не успела на автобус, поэтому решилась идти до дома пешком.

Но перед этим она оставила в своем Telegram-канале странное сообщение: «Мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня»...

Согласно первым данным, которые поступили после обнаружения тела - смерть выпускницы девятого класса не носит криминального характера. Затем появилась информация о том, что девочка отравилась синтетикой.

Девочка окончила 9 класс и подала документы в педагогический колледж в Екатеринбурге. Фото: соцсети

Но все поменялось после обнародования запись с камер видеонаблюдения. На них видно, как за Даной на велосипеде едет мужчина в белой бейсболке. Им оказался Эдуард Голиков.

Мужчина живет один в трехкомнатной квартире, ведет замкнутый образ жизни. А друзья называют его «скромным и адекватным».

- Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты, - рассказал представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

1 сентября 2023 года в Синарском районном суде Каменска-Уральского Эдуарду Голикову избрали меру пресечения.

Поздним вечером 8 августа 16-летняя Дана вернулась в родной Каменск-Уральский на электричке. Фото: Соцсети

СУД: ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ

В суд Голикова привели в наручниках. Лицо мужчины не выражало никаких эмоций. Он лишь недовольно оглядел присутствующих в суде журналистов, пока его вели по коридору. Заседание проходило в закрытом режиме.Следователь Вячеслав Шустов ходатайствовал об аресте, адвокат Голикова Татьяна Докучаева настаивала на домашнм аресте.

Эдуарду Голикову предъявлено обвинение по статьям «Убийство» (105 УК РФ), а также в «Кража» (158 УК РФ) (речь идет о сотовом телефоне девушки, который пропал - Прим. ред.). Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила адвокат Голикова Татьяна Докучаева.

Поздним вечером 8 августа 16-летняя Дана вернулась в родной Каменск-Уральский на электричке. Фото: Соцсети

- Обвинение в убийстве предъявлено по «беспределу». Он ее не убивал. С его слов, девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же в лесу. Вину в убийстве не признает, - говорит Татьяна Докучаева. - Почему не сообщил? Почему скорую не вызвал? Я спрашивала его об этом. Он сказал, что не считал нужным.

В Синарском районном суде Каменска-Уральского Эдуарду Голикову избрали меру пресечения в виде ареста до 10 октября 2023.

- Он не признал вину. Но я рада, что его закрыли, - рассказала после суда мама Даны Инга Ильина.

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