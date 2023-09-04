«Могла умереть от энергетика»: на шоу Малахова назвали новую версию гибели 16-летней Даны на Урале

На шоу Андрея Малахова раскрылись неожиданные детали смерти 16-летней Даны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/ соцсети

На шоу Андрея Малахова раскрыли неожиданные подробности гибели 16-летней Даны из Каменска-Уральского. Напомним, 8 августа в 23:01 девушка приехала из Екатеринбурга на электричке и возвращалась домой пешком через лес. К вечеру 9 августа ее нашли мертвой в яме в десяти метрах от лесополосы.

УМЕРЛА ОТ ЭНЕРГЕТИКА?

Как рассказал «КП-Екатеринбург» отец девушки Александр Ильиных, предварительно причиной смерти стала передозировка химическим веществом. Какое именно – станет известно после экспертизы в сентябре.

В семье Даны не верят, что девушка умерла от отравления синтетическим веществом. Фото: соцсети

Перед съемками программы редакции «КП-Екатеринбург» удалось найти видео, которое Дана отправила в день смерти своей подруге.

- На ролике девушка говорит, что пьет энергетик. Вполне возможно, что эта была не единственная баночка. Не так давно в Крыму случилась ужасная трагедия: 14-летний подросток впал в кому и через несколько дней умер после употребления энергетического напитка. Врачи тогда предположили, что смерть наступила из-за отравления химическим веществом. Возможно, Дане тоже стало плохо именно после энергетика, - сообщила на шоу корреспондент «КП-Екатеринбург».

Андрей Малахов также добавил, что в тот день девушка могла выпить, как минимум, три энергетика.

«УБИЛ ВЕЛОСИПЕДИСТ»

Однако отец Даны убежден, что его дочь убили. Вместе с неравнодушными волонтерами он собрал записи с камер наблюдения, на которых видно, как девушку преследует мужчина на велосипеде. Велосипедистом оказался 34-летний Эдуард Голиков. 30 августа мужчину задержали для допроса, а через два дня арестовали под подозрением в убийстве девушки. Однако сам он вину не признал.

Отец Даны Александр Ильиных (на фото слева) принял участие в программе в надежде восстановить справедливость. Фото: кадр из выпуска

- Обвинение в убийстве предъявлено по «беспределу». Он ее не убивал! С его слов, девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же - в лесу. Вину в убийстве не признает, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат обвиняемого Татьяна Докучаева.

Чтобы доказать свою правоту Александр отправился на шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

- Я уверен, что Дану убил велосипедист. Без его помощи она в яме бы не оказалась. Его доводы о том, что он увидел, как она туда ложится, и просто забрал телефон, полная чушь. Почему он тогда не помог, не спросил, что с ней? Если меру пресечения решат изменить, я это решение обжалую, - рассказал «КП-Екатеринбург» перед шоу отец Даны.

Под подозрением в убийстве школьницы арестовали 34-летнего Эдуарда Голикова Фото: Олег ГАЛИМОВ

В программе также были выдвинуты и другие версии произошедшего.

Любопытно, что перед смертью Дана оставила в своем telegram-канале странное сообщение.

«Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня», - написала школьница.

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