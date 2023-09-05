1 сентября Эдуарда Голикова арестовали Фото: Олег ГАЛИМОВ

Вечером 4 сентября в Каменске-Уральском прошел следственный эксперимент с участием 34-летнего стропальщика Эдуарда Голикова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Мужчину привезли на место обнаружения тела 16-летней Даны, именно Голикова обвиняют в убийстве девушки, а также в краже ее мобильного телефона.

На данный момент известно, что Эдуард признал вину лишь частично. Адвокат обвиняемого Татьяна Докучаева отказалась от комментариев.

- Голиков признает вину в краже смартфона (158 УК), в убийстве – нет, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Девушка скончалась в ночь на 9 августа после того, как вернулась в Каменск-Уральский на электричке. Спустя сутки труп Даны нашли в лесополосе. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Эдуард Голиков следует за школьницей на велосипеде. Примечательно, что перед смертью Дана оставила тревожное сообщение в своем Telegram-канале. А через несколько часов сообщество было удалено.

Позже стало известно, что перед пропажей Дана выпила энергетик.

«Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня», - написала школьница.

Дана жила с матерью Фото: личная страница погибшей «ВКонтакте»

1 сентября суд избрал для Эдуарда Голикова меру пресечения в виде заключения под стражу.

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