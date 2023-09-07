Велосипедист, обвиняемый в убийстве 16-летней свердловчанки, прошел полиграф

Эдуарда Голикова арестовали на два месяца Фото: Олег ГАЛИМОВ

Велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летей Даны из Каменска-Уральского, проверили на детекторе лжи. 34-летнего Эдуарда Голикова задержали 30 августа. Об этом рассказывал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе, - сообщил Валерий Горелых.

Напомним, поздним вечером 8 августа школьница приехала из Екатеринбурга на электричке и, так как автобусы в это время уже не ходили, пошла домой пешком. К вечеру 9 августа ее тело нашли в яме, в десяти метрах от лесополосы.

Тело 16-летней Даны нашли в яме недалеко от лесополосы. Фото: соцсети

1 сентября Эдуарда Голикова арестовали на два месяца. Вину мужчина не признает.

- Обвинение в убийстве предъявлено по «беспределу». Он ее не убивал. С его слов, он за ней не следил. Просто ехал рядом. А потом девочке стало плохо, она легла на землю. Он подошел и взял телефон. Потом бросил там же в лесу. Вину в убийстве не признает, - говорит адвокат Голикова Татьяна Докучаева. - Почему не сообщил? Почему скорую не вызвал? Я спрашивала его об этом. Он сказал, что не считал нужным.

Точная причина смерти ребенка станет известна после экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я ни о чем не жалею»: перед смертью 16-летняя Дана написала трогательное послание в будущее. Перед смертью 16-летняя Дана из Каменска-Уральского написала трогательное письмо (подробнее)

«Прошу меня не убивать»: что известно о загадочной гибели 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. 16-летняя школьница из Каменска-Уральского перед смертью пила энергетик (подробнее)

Кружил за жертвой кварталами: на Урале поймали велосипедиста, подозреваемого в загадочном убийстве школьницы. На Урале по подозрению в убийстве 16-летней девушки задержали велосипедиста (подробнее)