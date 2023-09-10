Отец Даны уверен, что именно Эдуард Голиков убил его дочь Фото: Олег ГАЛИМОВ

Стропальщик из Каменска-Уральского Эдуард Голиков, обвиняемый в убийстве 16-летней Даны, признал свою вину. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил отец погибшей девочки Александр. По словам мужчины, Голиков сознался в преступлении еще 4 сентября. После чего мужчину привезли в лесополосу для проведения следственного эксперимента.

– По моей информации, Голиков был на месте преступления не менее 25 минут, – пояснил Александр. – Он постоянно меняет показания, и делает это при появлении доказательств, указывающих на его вину. Мне сообщили, что он признал вину 4 сентября. Точная причина смерти еще неизвестна, ждем результатов экспертизы.

Дана пропала в ночь на 9 августа, когда вернулась в родной город из Екатеринбурга на электричке. До квартиры, где она проживала с матерью и отчимом, девочка так и не дошла. Спустя сутки труп был обнаружен в лесополосе. Эдуарда Голикова задержали после того, как следователи изучили записи с камер видеонаблюдения. В тот вечер заводчанин следовал за девочкой на велосипеде. 1 сентября Голикова арестовали. Соседи же называют его добрым, но замкнутым холостяком.

Помимо убийства его обвиняют и в краже мобильного телефона девочки.

– Пропал не только телефон. Но и бумаги, которые несла Дана. Именно с ними он закопал смартфон. Когда его нашли, то стало понятно, что дочка пыталась сфотографировать Голикова. Видимо, поэтому он и украл телефон. Он же не смог его разблокировать, – добавил Александр.

На момент публикации связаться с адвокатом Эдуарда Голикова не удалось.

Напомним, что в рамках уголовного дела на мать девочки был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей». Сама женщина отказалась комментировать эту ситуацию.

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